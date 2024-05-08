Человечество предупредили об опасном повышении температуры воздуха

Климатологи со всего мира прогнозируют, что в этом столетии температура на Земле возрастет как минимум на 2,5 градуса по Цельсию, по сравнению с доиндустриальным уровнем. Это может привести к катастрофическим последствиям для планеты. Об этом сообщает The Guardian, на основе результатов опроса экспертов.

Большинство ученых (около 80%) считают, что температура воздуха повысится не менее чем на 2,5 градуса по Цельсию, а 50% опрошенных полагают, что температура увеличится минимум на 3 градуса по Цельсию.