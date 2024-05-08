Человечество предупредили об опасном повышении температуры воздуха
Климатологи со всего мира прогнозируют, что в этом столетии температура на Земле возрастет как минимум на 2,5 градуса по Цельсию, по сравнению с доиндустриальным уровнем. Это может привести к катастрофическим последствиям для планеты. Об этом сообщает The Guardian, на основе результатов опроса экспертов.
Большинство ученых (около 80%) считают, что температура воздуха повысится не менее чем на 2,5 градуса по Цельсию, а 50% опрошенных полагают, что температура увеличится минимум на 3 градуса по Цельсию.
Лишь 6% ученых выразили мнение, что температура повысится не более, чем на утвержденный на международном уровне предел в 1,5 градуса.
Большая часть опрошенных климатологов пессимистично смотрят на будущее планеты, полагая, что человечество ждут голод, конфликты, массовая миграция и многочисленные природные катаклизмы, которые будут происходить чаще и интенсивнее.
Ранее синоптик Шувалов призвал готовиться к экстремальным паводкам и засухам в ближайшие годы, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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