Человечество предупредили об опасном повышении температуры воздуха

Климатологи со всего мира прогнозируют, что в этом столетии температура на Земле возрастет как минимум на 2,5 градуса по Цельсию, по сравнению с доиндустриальным уровнем. Это может привести к катастрофическим последствиям для планеты. Об этом сообщает The Guardian, на основе результатов опроса экспертов.

Большинство ученых (около 80%) считают, что температура воздуха повысится не менее чем на 2,5 градуса по Цельсию, а 50% опрошенных полагают, что температура увеличится минимум на 3 градуса по Цельсию.

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Лишь 6% ученых выразили мнение, что температура повысится не более, чем на утвержденный на международном уровне предел в 1,5 градуса.

Большая часть опрошенных климатологов пессимистично смотрят на будущее планеты, полагая, что человечество ждут голод, конфликты, массовая миграция и многочисленные природные катаклизмы, которые будут происходить чаще и интенсивнее.

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ФОТО: Роскосмос
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