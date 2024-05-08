Парад Победы 9 мая впервые будут транслировать на железнодорожных вокзалах

Парад Победы, который состоится 9 мая в 10:00 на Красной площади, будут впервые транслировать на железнодорожных вокзалах. Об этом в своем Telegram-канале сообщила компания РЖД.

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Отмечается, что ко Дню Победы украшены свыше 700 вокзалов, в частности, находящихся в районе битвы на Курской дуге — Прохоровка, Поныри, Золотухино, Ржава, Возы и Свобода. Также на вокзалах будут показывать «фильмы о Великой Победе», прозвучат поздравления и музыка военных лет. Кроме того, на вокзалах и поездах будут раздавать георгиевские ленточки.

В преддверии праздника паровоз-памятник появился на станции Льгов-Киевский, а на вокзала Новокузнецка и Шувакиша развернут полевую кухню.

По словам министра обороны России Сергея Шойгу, в параде будут участвовать 9000 человек и 75 единиц техники.

Ранее сообщалось, что единственный в России боевой истребитель И-16 поднимется в небо на Параде Победы 9 мая в Новосибирске.

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ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
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