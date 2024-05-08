«Ерунда»: Кадыров раскритиковал технику НАТО
Западная техника - ерунда. Как пишет РИА Новости, такое заявление сделал глава Чечни Рамзан Кадыров.
В ходе посещения специальной выставки, которая открылась в Грозном, он отметил, что у захваченной в зоне СВО западной техники «слабая сталь».
«Ерунда... Я вообще не считаю это техникой. Сталь слабая, техника тяжёлая, бойцы НАТО неподготовленные, не участвовали в боевых действиях», - заключил глава республики.
Ранее Кадыров заявил, что на выставке в Грозном представлены образцы военной техники «американского, английского и украинского производства», которые были захвачены чеченскими бойцами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru