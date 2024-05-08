Россиян предупредили о поломках авто, если не промывать антифриз

При замене системы охлаждения двигателя водителю нужно промывать весь контур охлаждения мотора, чтобы прочистить различные отложения, которые могут привести к его поломке. Об этом сообщил директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий в беседе с «Газетой.Ru».

В старом антифризе накапливается накипь и ржавчина, которые могут закупорить систему и вывести ее из строя. Также отработанный антифриз может стать слишком вязким, что приведет к ухудшению работы водяного насоса и даже поломке, отметил Стрельбицкий.

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Чтобы система не ломалась, ее следует промывать через 50-100 тыс. км или каждые 2-3 года. Однако если автомобиль используется при экстремальных температурах, или водитель часто ездит на короткие расстояния, буксирует прицепы, то система охлаждения должна промываться чаще.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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