Трое россиян пропали в горах Киргизии

В горах Киргизии пропали трое россиян, сообщают сотрудники МЧС республики.

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Уточняется, что туристы отправились в поход из ущелья Иссык-Ата в сторону Теплых Ключей в Аламединском ущелье 30 апреля. Как позже стало известно, группа не дошла до финальной точки маршрута. Связи с ними также нет.

На данный момент трое спасателей ведут поиск туристов.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:КиргизияРоссийские Туристы

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