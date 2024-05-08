Трое россиян пропали в горах Киргизии
8 мая 202418:19
В горах Киргизии пропали трое россиян, сообщают сотрудники МЧС республики.
Уточняется, что туристы отправились в поход из ущелья Иссык-Ата в сторону Теплых Ключей в Аламединском ущелье 30 апреля. Как позже стало известно, группа не дошла до финальной точки маршрута. Связи с ними также нет.
На данный момент трое спасателей ведут поиск туристов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru