Фармэксперт Беспалов: «Глобального дефицита лекарств возникнуть не должно»

Запасаться лекарствами «на всю оставшуюся жизнь» из-за санкций бессмысленно, считает директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» он напомнил о сроках годности медпрепаратов и рассказал, как Россия решит проблему обеспечения населения медикаментами в случае ухода с рынка крупных европейских компаний.

Временный запрет на вывоз из страны медицинских изделий, изготовленных в государствах, присоединившихся к антироссийским санкциям, введен в России. Соответствующее постановление правительства РФ подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.