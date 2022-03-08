Фармэксперт Беспалов: «Глобального дефицита лекарств возникнуть не должно»
Запасаться лекарствами стоит, но в случае ухода западных компаний с российского фармрынка, дефицит закрое Китай и даже по более низким ценам.
Запасаться лекарствами «на всю оставшуюся жизнь» из-за санкций бессмысленно, считает директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» он напомнил о сроках годности медпрепаратов и рассказал, как Россия решит проблему обеспечения населения медикаментами в случае ухода с рынка крупных европейских компаний.
Временный запрет на вывоз из страны медицинских изделий, изготовленных в государствах, присоединившихся к антироссийским санкциям, введен в России. Соответствующее постановление правительства РФ подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.
«Какой-то запас лекарств, безусловно, нужно иметь. Это должен быть запас в рамках домашней аптечки на решение первоочередных задач: заболела голова, поднялась температура, у ребенка аллергия. Паники быть не должно. Срок годности препаратов – порядка двух лет. По истечение этого времени все запасенные лекарства придется утилизировать», - рассказал аналитик.
Николай Беспалов назвал точечной мерой запрет на вывоз импортных медизделий из России.
«Это мера - чисто техническая и очень точечная. Рассчитывать на то, что она кардинально изменит ситуацию, нельзя. Она направлена на то, чтобы предотвратить возвраты товаров в страны, которые объявили антироссийские санкции. Мера призвана не допустить искусственного дефицита, в связи с тем, что импортеры могут вывезти свои товары, забрать обратно, оформив, например, возврат», - пояснил эксперт.
По его данным, на 8 марта пока ни одна западная фармакологическая компания не объявила, что она сворачивает работу в России или приостанавливает. Хотя все они испытывают проблемы с логистикой из-за закрытого авиасообщения, ряда проблем с контейнерными перевозками. Все это решаемо, и глобального дефицита возникнуть не должно.
«Если дойдет до более глубокого санкционного противостояния, придется переориентировать поставки на другие страны и регионы. У России остается азиатское направление для решения проблем поставок медизделий. Большую часть медицинских изделий и техники, особенно бытового назначения, производит Китай. Более того, огромное количество препаратов и медизделий из Китая ввозится в Европу, а затем уже – в Россию, и мы платим за них двойную наценку. Поэтому сейчас имеем шанс выиграть с точки зрения цены. Понятно, что процесс болезненный, но паниковать я бы не стал», - сказал Николай Беспалов.
Ранее Россия на фоне ситуации вокруг Украины вырвалась в мировые лидеры по количеству санкций, которые ввели против нее страны Запада и их союзники, сообщает Bloomberg со ссылкой на сайт по отслеживанию ограничительных мер Castellum.ai.
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