В британском МИД назвали дату ввода новых санкций против России
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Лондон планирует ввести новые санкции против России на следующей неделе, сообщает The Express.
По её словам, если парламент одобрит закон об экономических преступлениях к 14 марта, позволяющий быстрее вводить рестрикции, то новые ограничения будут объявлены к 15 марта.
Ранее Палата общин британского парламента одобрила законопроект об экономических преступлениях, а также поддержала поправки, упрощающие процедуру ареста недвижимости, которая могла быть приобретена на территории Соединенного Королевства, пишет Газета.ру.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,1 млн+66 576 / сут.
Умерли
358 тыс.+652 / сут.
Выздоровели
14,8 млн+112 тыс. / сут.
- СМИ: ЕС запретит экспорт морских технологий в Россию
- Зеленский заявил, что охладел к вопросу о членстве Украины в НАТО
- В британском МИД назвали дату ввода новых санкций против России
- Фармэксперт Беспалов: «Глобального дефицита лекарств возникнуть не должно»
- В Европарламенте предупредили о последствиях отказа от импорта газа из России
- Китай призвал США раскрыть информацию о биолабораториях на Украине
- СМИ: японская платёжная система JCB приостановила операции в России
- Apple запретила показ своей презентации в России
- Мишустин ввел запрет на вывоз из России иностранные медицинских изделий
- Зеленский рассказал о возможности диалога по Крыму, ЛНР и ДНР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru