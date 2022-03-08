В британском МИД назвали дату ввода новых санкций против России

По её словам, если парламент одобрит закон об экономических преступлениях к 14 марта, позволяющий быстрее вводить рестрикции, то новые ограничения будут объявлены к 15 марта.

Ранее Палата общин британского парламента одобрила законопроект об экономических преступлениях, а также поддержала поправки, упрощающие процедуру ареста недвижимости, которая могла быть приобретена на территории Соединенного Королевства, пишет Газета.ру.

