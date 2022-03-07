Симметричный ответ. Экономист Кричевский - о списке недружественных стран России
Утвердив список недружественных стран, Россия предприняла обоснованные меры в ответ на западные экономические санкции, заявил экономист Никита Кричевский.
Экономист Никита Кричевский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, последних Россия действует в логике последних экономических событий, принимая симметричные меры в ответ на западные санкции.
Правительство РФ утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия, сообщает пресс-служба кабмина.
В список вошли государства Евросоюза, а также Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Норвегия, Республика Корея, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония и другие страны.
«С одной стороны, валюты не хватает, предусмотрен новый алгоритм погашения валютных обязательств, а с другой стороны, иностранные заемщики могут отказаться от возмещения валютных обязательств, от взаимодействия с рублевыми счетами по причине того, что рубль очень волатилен. Они могут просто не получить тех денег, на которые они рассчитывали.
Все это – в логике последних событий. Не мы первые начали отключать Россию от Swift и замораживать ее активы. Потому ответные меры России Западу представляются обоснованными и соразмерными. Не асимметричными, а именно симметричными», - уточнил эксперт.
По мнению экономиста, Россия не сможет отказаться полностью от доллара.
«Дедолларизация – это фетиш, красивая фантазия, иллюзия, поскольку гегемония доллара в мире сегодня никем не оспаривается. В долларах содержится большая часть международных валютных резервов, в том числе в России. А расплачиваться можно и евро, и долларами, и другими валютами, но отталкиваться надо от доллара. Дедолларизация в случае с решением правительства совершенно не при чем», - подчеркнул собеседник НСН.
Президент России Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил о начале военной операции на территории Украины. После начала военной операции страны Запада осудили Россию и ввели санкции против нее. Так, отдельные российские банки отключили от системы межбанковского обмена информацией SWIFT. Кроме того, ЕС, США и Япония заморозили активы Банка России и ввели персональные санкции против чиновников, политиков и бизнесменов. В ответ на санкции Путин, в частности, обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки.
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