Россия вырвалась в лидеры по количеству санкций

РФ оставила позади Иран, Сирию и Северную Корею по числу санкций против физических и юридических лиц. После 22 февраля 2022 года общее число введенных антироссийских ограничений составило 5 тысяч 530.

Для сравнения: Иран за десятилетие столкнулся с 3 тысячами 616 санкциями.

Как отметил соучредитель Castellum.ai Питер Пятецкий, который также являлся сотрудником министерства финансов при президентах Бараке Обаме и Дональде Трампе, Россия менее чем за две недели превратилась из части мировой экономики в финансового изгоя.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал отказаться от российских нефти и нефтепродуктов. Он заявил о необходимости ввести новые антироссийские санкции, в том числе, бойкотировать российский экспорт и импорт.

