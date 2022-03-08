Россия вырвалась в лидеры по количеству санкций
Россия на фоне ситуации вокруг Украины вырвалась в мировые лидеры по количеству санкций, которые ввели против нее страны Запада и их союзники, сообщает Bloomberg со ссылкой на сайт по отслеживанию ограничительных мер Castellum.ai.
РФ оставила позади Иран, Сирию и Северную Корею по числу санкций против физических и юридических лиц. После 22 февраля 2022 года общее число введенных антироссийских ограничений составило 5 тысяч 530.
Для сравнения: Иран за десятилетие столкнулся с 3 тысячами 616 санкциями.
Как отметил соучредитель Castellum.ai Питер Пятецкий, который также являлся сотрудником министерства финансов при президентах Бараке Обаме и Дональде Трампе, Россия менее чем за две недели превратилась из части мировой экономики в финансового изгоя.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал отказаться от российских нефти и нефтепродуктов. Он заявил о необходимости ввести новые антироссийские санкции, в том числе, бойкотировать российский экспорт и импорт.
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