Правительство России утвердило перечень недружественных стран

МО: за минувшие сутки авиацией ВКС России и войсковой ПВО были сбиты 14 украинских самолетов, вертолетов и дронов Цены на газ в Европе преодолели отметку в $3800 за тысячу кубометров Новая Зеландия ввела санкции в отношении высшего руководства России Оперштаб: в России за сутки выявили 73 162 случая COVID-19 Власти Москвы ввели 7 и 8 марта бесплатную парковку в городе