Правительство России утвердило перечень недружественных стран
Правительство РФ утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия, сообщает пресс-служба кабмина.
В список вошли государства Евросоюза, а также Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Норвегия, Республика Корея, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония и другие страны.
В документе говорится, что перечень был составлен в рамках указа президента РФ Владимира Путина «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами», который позволяет расплачиваться с зарубежными кредиторами из этого списка в рублях.
Ранее Путин заявил, что не считает украинский народ недружественным.
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