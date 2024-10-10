«Фантастика!»: Вирусологи опровергли риски заражения Марбургом через фрукты из Африки
Вирус не выживет при транспортировке бананов из Африки, шанс заражения ничтожен, заявил НСН Алексей Аграновский.
Вирус Марбург передается только в том случае, если биологическая жидкость зараженного человека попадет на слизистые оболочки здорового или же на поврежденные кожные покровы, передача вируса через импортируемые фрукты маловероятна, сказал НСН завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, академик РАН Сергей Нетесов.
Врач-инфекционист Сергей Вознесенский ранее заявил, что заразиться лихорадкой Марбург можно через немытые бананы и прочие фрукты, а также овощи. Он посоветовал тщательно мыть водой и мылом все фрукты и овощи, что минимизирует вероятность заражения любыми вирусами, если они присутствуют на их кожуре. Нетесов отметил, что заразится вирусом через африканские фрукты невозможно.
«Это что-то из области научной фантастики. Дело в том, что инфекция, которая вызывается вирусом Марбург, передается только как кровяная инфекция. Можно, конечно, в лаборатории наработать кошмарное количество вируса и намазать его на слизистую оболочку человека. Тогда заражение произойдет, но в природе такое вряд ли возможно. Заражение возможно только если биологическая жидкость зараженного человека попадет на слизистые оболочки другого человека. В частности, например, половой путь возможен, но вряд ли кто-то будет осуществлять половой контакт с человеком, у которого температура 38. Надо сказать, что заражение вирусом Марбург происходит через поврежденные кожные покровы, которые имеют прямой контакт с биологическими жидкостями зараженного человека. Вот так иногда заражаются врачи и медсестры, когда работают с зараженным пациентов без перчаток», - сказал собеседник НСН.
По его словам, чтобы заразиться через привезенные фрукты должно совпасть сразу несколько факторов.
«Как можно заразиться через фрукты? Эти фрукты должно до нас есть какое-то зараженное животное, фруктоядная летучая мышь, например. Более того, оно должна оставить на поврежденном ее зубами фрукте какие-то следы. Потом какой-то безалаберный человек должен съесть этот немытый фрукт со следами слюны этого животного и при этом иметь ранки во рту. Только тогда он заразится. Ясно, что все это крайне маловероятно», - отметил вирусолог.
В свою очередь вирусолог, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с НСН также назвал риск заражения вирусом Марбург через привезенные фрукты ничтожным. По его словам, на сегодняшний день дополнительных мер безопасности не требуется.
«Лихорадка Марбург - эндемическое заболевание, то есть ограниченное определенными районами Африки в силу особенностей распространения. Резервуаром являются летучие мыши, характерные для этих районов. Первичное заражение происходит при контакте с больным животным или его выделениями. От человека к человеку вирус передается с биологическими жидкостями и через загрязненную пищу. Однако шанс передачи через импортированные бананы или другие фрукты ничтожен. Вирус не выживает долго в таких условиях, он теряет инфекционность. Дополнительных мер безопасности в текущей ситуации не требуется. Вместе с тем, специалисты должны отслеживать ситуацию и иметь под рукой методы идентификации вируса Марбург, например, с помощью тестов ПЦР», - заключил вирусолог.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в разговоре с «Радиоточкой НСН» заявил, что вакцина от вируса Марбург в первую очередь необходима странам Африки, в которых наблюдаются вспышки заболевания.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: ФСБ провела следственные действия в офисе АСВ в Москве
- СМИ: Кусок стены старинного дома обрушился в Санкт-Петербурге
- Песков: Россия не получала сигналов о готовности Украины к прекращению огня
- Израиль за сутки нанес более 140 ударов по югу Ливана и сектору Газа
- СМИ: ФНС закрыла российский бизнес рэпера Сереги
- Медведев проиграл Синнеру в четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае
- Миллер допустил ценовой шок и перебои поставок газа в ЕС
- СМИ: Неизвестный напал на полицейских в Вильнюсе
- Над Курской областью сбили еще четыре беспилотника ВСУ
- Теннисист Надаль объявил о завершении карьеры
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru