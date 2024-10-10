«Фантастика!»: Вирусологи опровергли риски заражения Марбургом через фрукты из Африки

В свою очередь вирусолог, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с НСН также назвал риск заражения вирусом Марбург через привезенные фрукты ничтожным. По его словам, на сегодняшний день дополнительных мер безопасности не требуется.



«Лихорадка Марбург - эндемическое заболевание, то есть ограниченное определенными районами Африки в силу особенностей распространения. Резервуаром являются летучие мыши, характерные для этих районов. Первичное заражение происходит при контакте с больным животным или его выделениями. От человека к человеку вирус передается с биологическими жидкостями и через загрязненную пищу. Однако шанс передачи через импортированные бананы или другие фрукты ничтожен. Вирус не выживает долго в таких условиях, он теряет инфекционность. Дополнительных мер безопасности в текущей ситуации не требуется. Вместе с тем, специалисты должны отслеживать ситуацию и иметь под рукой методы идентификации вируса Марбург, например, с помощью тестов ПЦР», - заключил вирусолог.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в разговоре с «Радиоточкой НСН» заявил, что вакцина от вируса Марбург в первую очередь необходима странам Африки, в которых наблюдаются вспышки заболевания.

