Инфекционист: Вирусом Марбург можно заразиться через бананы

Он посоветовал тщательно мыть водой и мылом все фрукты и овощи, что минимизирует вероятность заражения любыми вирусами, если они присутствуют на их кожуре.

Также вирус передается при близком контакте с инфицированным человеком или животным.

Вакцина от вируса Марбург в первую очередь необходима странам Африки, в которых наблюдаются вспышки заболевания, заявил НСН директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

