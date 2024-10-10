Инфекционист: Вирусом Марбург можно заразиться через бананы
Заразиться лихорадкой Марбург можно через немытые бананы и прочие фрукты, а также овощи, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на врача-инфекциониста Сергея Вознесенского.
Он посоветовал тщательно мыть водой и мылом все фрукты и овощи, что минимизирует вероятность заражения любыми вирусами, если они присутствуют на их кожуре.
Также вирус передается при близком контакте с инфицированным человеком или животным.
Вакцина от вируса Марбург в первую очередь необходима странам Африки, в которых наблюдаются вспышки заболевания, заявил НСН директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.
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- Инфекционист: Вирусом Марбург можно заразиться через бананы
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru