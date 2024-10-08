«Санитарный щит» в помощь: Россиян не ждет массовая вакцинация от вируса Марбург

Центр «Вектор» Роспотребнадзора разработал вакцину от лихорадки Марбург, препарат уже прошел доклинические исследования, показав эффективность. Как сообщила пресс-служба Роспотребнадзора, на данный момент ведется подготовка пакета документов для получения разрешения на проведение клинических испытаний. Викулов предположил, что в России нет необходимости проводить массовую вакцинацию.

«Вакцинация потребуется жителям Африки, где есть наибольшее количество заболевших. В России пока вакцинация не планируется, поскольку у нас нет случаев заболевания. Кроме того, болезнь эндемичная, она характерна для конкретных стран и регионов, к примеру, для африканского континента. Вакцинация проводится только у групп риска, тех, кто контактирует с заболевшими – среди членов их семьи и медицинского персонала», - пояснил он.