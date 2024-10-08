«Санитарный щит» в помощь: Россиян не ждет массовая вакцинация от вируса Марбург

Нет необходимости проводить массовую вакцинацию населения, если в стране не зафиксировано случаев заражения заболеванием, сказал НСН директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. 

Вакцина от вируса Марбург в первую очередь необходима странам Африки, в которых наблюдаются вспышки заболевания, заявил НСН директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

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Центр «Вектор» Роспотребнадзора разработал вакцину от лихорадки Марбург, препарат уже прошел доклинические исследования, показав эффективность. Как сообщила пресс-служба Роспотребнадзора, на данный момент ведется подготовка пакета документов для получения разрешения на проведение клинических испытаний. Викулов предположил, что в России нет необходимости проводить массовую вакцинацию.

«Вакцинация потребуется жителям Африки, где есть наибольшее количество заболевших. В России пока вакцинация не планируется, поскольку у нас нет случаев заболевания. Кроме того, болезнь эндемичная, она характерна для конкретных стран и регионов, к примеру, для африканского континента. Вакцинация проводится только у групп риска, тех, кто контактирует с заболевшими – среди членов их семьи и медицинского персонала», - пояснил он.

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Как добавил собеседник НСН, российское здравоохранение способно противостоять подобным угрозам.

«Проверки должны производиться надлежащим образом, тем более, когда есть заболевание с достаточно высоким потенциалом, как при лихорадке Эбола. Важно не забывать, что в Росси существует система противодействия инфекциям «Санитарный щит» и развитая инфраструктурная служба, которая не позволит распространяться данному инфекционному заболеванию. Если будет выявлен случай, такой пациент будет изолирован в боксированное отделение. Лечение будет производится в самом раннем периоде», - заключил он.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о риске эпидемии неизлечимой болезни, которую вызывает вирус Марбург. Вспышка заболеваемости произошла в африканской Руанде.

Как сообщила «Радиоточке НСН» доктор медицинских наук, заведующий кафедрой вирусологии РМАНПО, врач-инфекционист, профессор Елена Малинникова, вирус Марбург может передаваться от человека к человеку через различные биологические жидкости, а также при прямом контакте.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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