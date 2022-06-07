«Минимальный за всю историю». Путин прокомментировал уровень безработицы в РФ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в апреле текущего года уровень безработицы в стране находился на исторически минимальных значениях, сообщает пресс-служба Кремля.

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В ходе совещания по экономическим вопроса он отметил, что в мае количество официально зарегистрированных безработных в стране не только не выросло, но даже немного сократилось.

«Уровень безработицы в апреле составил четыре процента, что стало минимальным значением за всё время наблюдений. В сегодняшних условиях это очень серьёзное достижение», - подчеркнул глава государства.

Он добавил, что риски на рынке труда сохраняются и призвал «держать ситуацию под контролем».

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что за неделю с 23 по 30 мая число зарегистрированных безработных в России за неделю увеличилось на 11,5 тысячи человек - до 686,4 тысячи человек.

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