«Минимальный за всю историю». Путин прокомментировал уровень безработицы в РФ

В ходе совещания по экономическим вопроса он отметил, что в мае количество официально зарегистрированных безработных в стране не только не выросло, но даже немного сократилось.

«Уровень безработицы в апреле составил четыре процента, что стало минимальным значением за всё время наблюдений. В сегодняшних условиях это очень серьёзное достижение», - подчеркнул глава государства.

Он добавил, что риски на рынке труда сохраняются и призвал «держать ситуацию под контролем».

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что за неделю с 23 по 30 мая число зарегистрированных безработных в России за неделю увеличилось на 11,5 тысячи человек - до 686,4 тысячи человек.