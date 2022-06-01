Российскому бизнесу предрекли закрытие из-за потери трех миллионов работников
Даже с помощью мигрантов в стране не удастся восполнить потерю кадров, заявил в эфире НСН демограф Алексей Ракша.
Потеря трех миллионов рабочей силы в России к 2030 году не будет катастрофой, однако при таком дефиците кадров многие предприятия будут плохо работать и начнут закрываться, заявил независимый демограф Алексей Ракша в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне эксперты НИУ ВШЭ сообщили, что Россия за 2019-2030 годы потеряет от 500 тысяч до 3,3 млн рабочей силы – в зависимости от условий. Отмечается, что на это влияют старение населения, миграция и смертность. Алексей Ракша считает, что при таком раскладе в России придется еще раз повысить пенсионный возраст.
«Потеря трех миллионов рабочей силы – это не катастрофа, это меньше пяти процентов от всей рабочей силы. И это достаточно оптимистичная вилка. Опять же, это с учетом повышения пенсионного возраста. Если бы его не повышали, то сокращение рабочей силы было бы гораздо больше. Для экономики от такой потери рабочей силы будут плохие последствия. Будет замедляться рост ВВП, его размер будет ниже, так же, как и экономической мощи страны. В бюджете будет меньше денег. Будет существовать дальнейший риск повышения пенсионного возраста, но это будет за пределами 2030 года», - сказал Ракша.
По его словам, дефицит рабочей силы в России не удастся восполнить и с помощью мигрантов, так как они занимают только определенные ниши труда.
«При дефиците кадров будут закрываться и хуже работать предприятия. Не уверен, что это будет восполняться с помощью мигрантов. Они занимают только строго определенные ниши, например, строительство или уборку. Соотечественники туда идут работать очень неохотно, даже несмотря на то, что там бывают вполне нормальные зарплаты по региональным меркам», - резюмировал Ракша.
Эксперты ВШЭ обратили внимание, что самое сильное сокращение доли трудоспособного населения может быть в Москве, Петербурге, а также Московской и Ленинградской областях.
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