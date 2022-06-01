Российскому бизнесу предрекли закрытие из-за потери трех миллионов работников

Накануне эксперты НИУ ВШЭ сообщили, что Россия за 2019-2030 годы потеряет от 500 тысяч до 3,3 млн рабочей силы – в зависимости от условий. Отмечается, что на это влияют старение населения, миграция и смертность. Алексей Ракша считает, что при таком раскладе в России придется еще раз повысить пенсионный возраст.

«Потеря трех миллионов рабочей силы – это не катастрофа, это меньше пяти процентов от всей рабочей силы. И это достаточно оптимистичная вилка. Опять же, это с учетом повышения пенсионного возраста. Если бы его не повышали, то сокращение рабочей силы было бы гораздо больше. Для экономики от такой потери рабочей силы будут плохие последствия. Будет замедляться рост ВВП, его размер будет ниже, так же, как и экономической мощи страны. В бюджете будет меньше денег. Будет существовать дальнейший риск повышения пенсионного возраста, но это будет за пределами 2030 года», - сказал Ракша.