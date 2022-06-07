В Союзе профсоюзов дали совет, как бороться с произволом работодателей
Сотрудники многих крупных компаний и предприятий России жалуются на условия труда и давление со стороны руководства, заявил в эфире НСН генсекретарь СПР Евгений Куликов.
Работодатель не имеет права штрафовать сотрудников, это противоречит законодательству, таким работникам необходимо обращаться в профсоюзы, инспекции и суды, заявил генсекретарь Союза Профсоюзов России (СПР) Евгений Куликов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне «Лента.ру» сообщила, что некоторые сотрудники складов маркетплейса Wildberries жалуются на работу в условиях постоянных штрафов, от которых у них «едет крыша».
«Жалобы в профсоюзы постоянно идут, и не только из крупных компаний. Но российское законодательство не предусматривает систему штрафов. То есть, это непонятное новшество некой группы лиц, работодателей, которые используют эту терминологию и возможность оказания давления на работников. По таким вопросам достаточно часто обращаются работники, потому что это сходная тема с лишением премии. Как известно, в нашей стране существует до сих пор повременно-премиальная система оплаты труда и сдельно-премиальная. Новые компании, позиционирующие себя как полузападные или еще какие-то, ввели систему штрафов. Это полное нарушение российского законодательства», - сказал Куликов.
По его словам, систему штрафов нередко можно встретить именно в бюджетных организациях и предприятиях горной промышленности. Также Куликов рассказал, что жалобы в Союз Профсоюзов от работников поступают часто и по самым разным причинам.
«Знаю, что часто страдают такими вещами (штрафами – ред. НСН) бюджетные организации, детские сады. В частности, сейчас по Керчи будет рассматриваться дело в судебном порядке. Взять предприятия горной промышленности, где шахтеры, там такая же история. Также жалуются на привлечение к работам, не обусловленным трудовым договором и направление в частые командировки. Особенно большие предприятия, разбросанные по России. У них в одном месте нет работы, они направляют работников далеко от места жительства. Жалуются и на дисциплинарные взыскания, и на условия труда. Режим труда, графики. Все по полной программе. И сокращения в том числе», - указал Куликов.
При этом генсекретарь СПР рассказал, как действовать работнику в случае нарушений условий труда, в частности, если объявили штраф.
«В любом случае, чтобы работнику обжаловать неправомерные действия работодателя, нужно затребовать приказ о лишении премии, либо о невыплате части заработной платы, то есть штраф. Любые деньги выплачиваются в соответствии с распоряжением или приказом работодателя. Лишение любой части зарплаты – это приказ. Хотя если зарплата выплачивается в черную или серую, то, конечно, никаких приказов вы не увидите и не услышите. На черной зарплате не нужно вообще соглашаться работать», - сказал Куликов.
Однако он подчеркнул, что если обращаться с жалобами в профильные инспекции по труду и профсоюзы, то они могут не в полной мере исполнить свои обязанности. На этом фоне Куликов рекомендовал обращаться в суд.
«Если работник ничего не нарушил, но просто не понравился работодателю, то в первую очередь нужно обращаться в профсоюз, если таковой имеется. Далее – инспекция по труду, но это полуработающий орган, он не исполняет свои функции. Тем более в сегодняшних условиях инспекция часто ссылается на то, что запрещены внеплановые проверки и не хотят ничего проверять. Далее идет суд, его эффективность 50 на 50. Но самое главное определиться, есть ли вина работника. Если есть основания для невыплаты части зарплаты, то оспорить очень сложно», - резюмировал Куликов.
Ранее исследование сервисов Работа.ру и СберСтрахование показало, что 89% жителей России сталкивались с недобросовестными работодателями. Лишь 11% участников исследования отметили, что им не попадалось плохое начальство.
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