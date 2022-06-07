В Союзе профсоюзов дали совет, как бороться с произволом работодателей

Накануне «Лента.ру» сообщила, что некоторые сотрудники складов маркетплейса Wildberries жалуются на работу в условиях постоянных штрафов, от которых у них «едет крыша».

«Жалобы в профсоюзы постоянно идут, и не только из крупных компаний. Но российское законодательство не предусматривает систему штрафов. То есть, это непонятное новшество некой группы лиц, работодателей, которые используют эту терминологию и возможность оказания давления на работников. По таким вопросам достаточно часто обращаются работники, потому что это сходная тема с лишением премии. Как известно, в нашей стране существует до сих пор повременно-премиальная система оплаты труда и сдельно-премиальная. Новые компании, позиционирующие себя как полузападные или еще какие-то, ввели систему штрафов. Это полное нарушение российского законодательства», - сказал Куликов.

По его словам, систему штрафов нередко можно встретить именно в бюджетных организациях и предприятиях горной промышленности. Также Куликов рассказал, что жалобы в Союз Профсоюзов от работников поступают часто и по самым разным причинам.