Фальков призвал не наказывать студентов, написавших диплом с помощью нейросети

Глава Минобрнауки Валерий Фальков призвал не наказывать студентов за написание дипломной работы с помощью нейросети ChatGPT. Об этом министр заявил в интервью ТАСС.

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Ранее стало известно, что выпускник Российского государственного гуманитарного университета Александр Жадан написал диплом, используя ChatGPT, и успешно защитил его, напоминает телеканал «360». Студент потратил на работу около 23 часов, отмечает РИА ФАН. Выпускнику приходилось вручную исправлять некоторые не связанные между собой предложения и корректировать запросы, которые не распознавал искусственный интеллект.

По мнению Фалькова, это событие говорит о том, что университетам необходимо перестраиваться и менять подход к проверке знаний.

«Надо задание формулировать таким образом, чтобы только студент это мог решить. Или делать комбинированное задание, предполагающее прямую проверку знаний у студента. Ну, а студенты всегда были изобретательны и всегда искали варианты, чтобы пойти по пути наименьшего сопротивления», — подчеркнул министр.

Ранее ректор НИЯУ МИФИ Владимир Шевченко в беседе с НСН отметил, что развитие методов искусственного интеллекта заставит пересмотреть многие традиционные представления о том, что такое истинное творчество.

В свою очередь, исполняющий обязанности ректора МГТУ имени Баумана Михаил Гордин заявил НСН, что нейросети не смогут справиться с выполняемыми с инженерным программным обеспечением расчетами, которые необходимы для диплома в техническом университете.

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ФОТО: РИА Новости//Екатерина Штукина
ТЕГИ:ТехнологииВысшее ОбразованиеМинобрнауки
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