«Поступок неэтичен»: Ректор МИФИ назвал минусы использования нейросети ChatGPT
В правовом аспекте суждения использование ChatGPT пока преждевременны – нормативная база не поспевает за технологиями, сказал НСН ректор НИЯУ МИФИ Владимир Шевченко.
Развитие методов искусственного интеллекта заставит пересмотреть многие традиционные представления о том, что такое истинное творчество, а что – нет, заявил ректор НИЯУ МИФИ Владимир Шевченко в беседе с НСН.
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Студент РГГУ Александр Жданов ранее сообщил в соцсетях, что защитил диплом, написанный ChatGPT. По его словам, нейросеть сгенерировала 60 страниц работы, включая введение, анализ, заключения и ссылки на используемую литературу. Оригинальность диплома составила более 70%. В РГГУ уже заявили о необходимости ограничить в образовательных учреждениях доступ к чат-боту. Шевченко считает, что в данной ситуации вопросы нужно задавать и преподавателю, который не заметил, что текст написан нейросетью.
«В данной ситуации есть как минимум три аспекта: этический, научно-образовательный и правовой. С этической плоскостью всё ясно – этот поступок (написание дипломной работы с помощью нейросети) неэтичен с точки зрения академической культуры, в том числе, культуры НИЯУ МИФИ. В образовательной плоскости можно предположить, что студент сам себя лишил той части навыков и умений, которые воспитываются «обычным» способом написания дипломной работы. В правовом аспекте суждения пока преждевременны – нормативная база не поспевает за технологиями. Но здесь еще важно задать вопрос и преподавателю - если он не распознал, что текст написан нейросетью, возможно, это прежде всего свидетельство банальности темы работы? Хотя, конечно, развитие методов искусственного интеллекта заставит нас пересмотреть многие традиционные представления о том, что такое истинное творчество, а что – нет», - сказал Шевченко.
Ранее исполняющий обязанности ректора МГТУ имени Баумана Михаил Гордин в беседе с НСН заявил, что дипломный проект в техническом университете включает не только текст, но и большое количество расчетов, выполняемых с использованием специального инженерного программного обеспечения, а нейросетям это не под силу.
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