Экс-футболист сборной России Хохлов решил судиться с Facebook из-за фамилии
Главный тренер волгоградского ФК «Ротор», бывший игрок сборной России по футболу Дмитрий Хохлов подал в суд на американскую корпорацию Facebook, сообщает «Октагон».
По словам футболиста, иск связан с его фамилией. Facebook и Instagram думают, что «Хохлов» - это слово «хохол» в родительном падеже, блокировку за которое ввели ещё в 2015 году.
«Мне много людей позвонили и сказали, что при любом упоминании блокируется фамилия. А они попадают в бан на неделю», - уточнил Хохлов.
Пресс-секретарь Солнцевского районного суда Москвы Георгий Енгибаров рассказал, что истец требует запретить соцсетям совершать в его отношении определённые действия, а также намерен получить от них компенсацию морального вреда в размере 150 миллионов рублей.
Ранее пятая чемпионка мира, пятикратная чемпионка СССР грузинская шахматистка Нона Гаприндашвили подала иск против Netflix, обвинив стримминговый сервис в клевете.
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