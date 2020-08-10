Рогозин предложил расписывать ракеты под хохлому
Расписывать российские космические корабли под хохлому и гжель предложил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Как передает «Газета.ру», об этом он сообщил в программе Юрия Костина «Личные связи» в YouTube.
Рогозин предложил наносить на ракеты или корабли орнаменты в стиле гжели, хохломы и других народных школ, чтобы «рекламировать людей, которые сохраняют уникальные традиции».
Также глава «Роскосмоса» высказался за созданием серии ракет-носителей, на которых будут изображены города Золотого кольца. Таким образом он хочет популяризировать внутренний туризм.
Кроме того, Дмитрий Рогозин утверждает, что 70% россиян и 54% американцев не верят в то, что астронавты США в середине XXвека на самом деле побывал на Луне, отмечает «Свободная пресса».
По словам главы «Роскосмоса», основная причина такого скепсиса заключается в том, что тогда Соединённые Штаты сумели отправить миссию на естественный спутник Земли, а сегодня, несмотря на технологический прогресс, повторить что-то подобное не в состоянии.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
898 тыс.+4 945 / сут.
Умерли
15 131+130 / сут.
Выздоровели
703 тыс.+6 494 / сут.
- Байден выбрал кандидата в вице-президенты США
- За сутки в Москве умерли 12 пациентов с COVID-19
- «Локомотив» обыграл «Рубин» со счетом 2:0
- Источник рассказал о состоянии Ефремова после госпитализации
- Президент Литвы призвал провести саммит ЕС по ситуации в Белоруссии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru