«To be or cancel»: Захарова оценила обложку Time с удаляемым Facebook

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова откликнулась на публикацию журнала Time, новый номер которой украшает обложка с портретом основателя и руководителя Facebook Марка Цукерберга и предложением на выбор удалить социальную сеть или отменить.

«Неизвестно, что хуже», - написала Захарова в своём Telegram-канале. Она напомнила, что западные стандарты обычно воспринимают такое как давление на СМИ и «новые медиа».

«В подобных случаях ссылки на то, что это юмор или сарказм, обычно не работают. Но что-то пошло не так, и высокие стандарты нарушены самими же журналистами», - констатировала Захарова.

В связи с этим она вспомнила пьесу Уильяма Шекспира «Трагическая история о Гамлете, принце датском». По её словам, великая философская мысль, порожденная западной цивилизацией, «To be or not to be» превратилась в «delete or cancel».

В начале этой недели в работе Facebook, Instagram, WhatsApp и нескольких других ресурсов произошел глобальный сбой. Они не работали более шести с половиной часов. Проблема была вызвана внутренней ошибкой инженеров компании Facebook при установке обновления.