Facebook, Booking и «Шанель»: Чего россияне лишились за минувшую ночь
На фоне военной спецоперации на Украине международные бренды продолжают закрывать свои магазины в России.
Антироссийские санкции и их последствия теперь затрагивают не только дипломатов и банки, но и технику, магазины одежды, СМИ и другие «иностранные» услуги, которыми мы привыкли пользоваться каждый день.
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
Так, например, вечером 4 марта на сайте Роскомнадзора появилось сообщение о том, что доступ к Twitter на территории России ограничен. В ведомстве это объяснили тем, что соцсеть «распространяла недостоверную информацию о спецоперации на Украине».
Также вечером 4 марта Роскомнадзор заблокировал социальную сеть Facebook в России, хотя ранее заявлял только о замедлении ее работы в связи с наложением ограничений компании на аккаунты нескольких российских СМИ.
При этом до этого гендиректор Telecom Daily Денис Кусков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» говорил, что отключить россиян от Facebook и Instagram могут сами российские власти, а не западные компании, потому что Meta не выгодно отказываться от российских пользователей.
«Такое впечатление, что даже на поле Facebook развернулась определенная борьба. Мне, например, за пять минут попалось до ста фальшивых постов о войне, о спецоперации, наличных деньгах и так далее. Отключать российских пользователей от Facebook Западу не выгодно, иначе он будет вариться в своем собственном соку», - заявил он.
Экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко заявил «Радиоточке НСН», что, если события на Украине пойдут по неблагоприятному сценарию, Россия может надолго остаться без западных соцсетей.
«В такой ситуации мы очень быстро на длинное или короткое время останемся с "ВКонтакте" и Rutube. Главное – не нервничать. Надо расслабиться и получать удовольствие, вспомнить про российские соцсети», - отметил он.
IT-СФЕРА
Минувшей ночью Россию покинула и американская корпорация Microsoft, прекратив на время продажи товаров и предоставление услуг российским пользователям. В компании объясняют свой уход ситуацией на Украине.
Вечером 4 марта американская компания Electronic Arts, занимающаяся созданием компьютерных игр, прекратила продажи своей продукции в России и Белоруссии.
ТЕХНИКА
С 5 марта южнокорейская корпорация Samsung Electronics приостановила поставки всей своей продукции в Россию, включая не только смартфоны, но и бытовую технику, а также комплектующие с чипами. Южнокорейское информагентство Yonhap сообщило, что приостановка обусловлена сложностями с логистикой.
Ранее 4 марта об остановке торговых операций с Россией заявила и японская компания Panasonic.
ИНОСТРАННЫЕ СМИ
Американское агентство Bloomberg также объявило о временной приостановке работы своих журналистов в России. В нем, кстати, ссылаются на новый закон о распространении фейков. По мнению представителей Bloomberg, это якобы может «превратить любого независимого репортера в преступника».
С 5 марта свое вещание в России прекращают канадская теле- и радиовещательная корпорация CBC, а также американские новостные телеканалы CBS News и ABC News. В компаниях утверждают, что это связано с изменением российского законодательства в сфере освещения информации.
Вечером 4 марта о прекращении работы по той же причине объявила британская телерадиокорпорация BBC.
МОДНЫЕ БРЕНДЫ
По данным иностранных СМИ, с 6 марта в России временно закроют магазины модного французского бренда Louis Vuitton и Chanel. С 4 марта свою деятельность уже прекратили торговые точки Hermes.
Также с 4 марта поставщик кристаллов для производителей ювелирных изделий, одежды и светотехники Swarovski приостановил свои продажи в интернет-магазине на территории России.
При этом с 3 марта в России коммерческую деятельность остановил ювелирный дом Cartier. На Украине это произошло еще 24 февраля.
ДРУГИЕ КОМПАНИИ
О приостановлении своей деятельности 5 марта сообщила и японская компания Komatsu, которая производит промышленное оборудование и строительную технику. Производитель сообщил, что якобы столкнулся с трудностями в логистике.
Вечером 4 марта сервис по подбору отелей и апартаментов Booking.com перестал работать в России. Отмечается, что теперь россияне не смогут искать и бронировать на сайте компании объекты размещения внутри России. При этом поиск за границей останется доступным.
Также вечером 4 марта стало известно, что гипермаркет «Ашан» ограничит продажу некоторых социально значимых товаров в России. В компании отмечают, что данные меры связаны с повышенным спросом на отдельные категории продукции. При этом руководство «Ашана» уверяет, что сейчас проблем с запасами товаров нет, а пустые полки в магазинах образовались из-за плохой логистики и несвоевременной доставки со складов.
Тогда же один из ведущих производителей бытовой химии - немецкий концерн Henkel AG, заявил о прекращении всех инвестиций в России из-за ситуации на Украине.
При этом в самом начале военной операции на Украине директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что россияне уже в ближайшее время ощутят на себе последствия санкций из-за сложившейся геополитической ситуации.
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