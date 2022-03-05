Facebook, Booking и «Шанель»: Чего россияне лишились за минувшую ночь

Антироссийские санкции и их последствия теперь затрагивают не только дипломатов и банки, но и технику, магазины одежды, СМИ и другие «иностранные» услуги, которыми мы привыкли пользоваться каждый день.

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Так, например, вечером 4 марта на сайте Роскомнадзора появилось сообщение о том, что доступ к Twitter на территории России ограничен. В ведомстве это объяснили тем, что соцсеть «распространяла недостоверную информацию о спецоперации на Украине».

Также вечером 4 марта Роскомнадзор заблокировал социальную сеть Facebook в России, хотя ранее заявлял только о замедлении ее работы в связи с наложением ограничений компании на аккаунты нескольких российских СМИ.

При этом до этого гендиректор Telecom Daily Денис Кусков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» говорил, что отключить россиян от Facebook и Instagram могут сами российские власти, а не западные компании, потому что Meta не выгодно отказываться от российских пользователей.

«Такое впечатление, что даже на поле Facebook развернулась определенная борьба. Мне, например, за пять минут попалось до ста фальшивых постов о войне, о спецоперации, наличных деньгах и так далее. Отключать российских пользователей от Facebook Западу не выгодно, иначе он будет вариться в своем собственном соку», - заявил он.

Экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко заявил «Радиоточке НСН», что, если события на Украине пойдут по неблагоприятному сценарию, Россия может надолго остаться без западных соцсетей.

«В такой ситуации мы очень быстро на длинное или короткое время останемся с "ВКонтакте" и Rutube. Главное – не нервничать. Надо расслабиться и получать удовольствие, вспомнить про российские соцсети», - отметил он.