Еврокомиссия анонсирует проект паспортов вакцинации в ЕС к середине марта

Отмечается, что только после «презентации» будет принято решение о внедрении паспортов на практике.

Мамер заявил, что документ о вакцинации получит название «зеленый электронный пропуск».

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что нет необходимости вводить в мире «иммунные паспорта» с отметкой о проведенной вакцинация от коронавируса.

Напомним, депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН объяснил, почему COVID-паспорта нельзя вводить в России.

«Если вам за границу нужно ездить, то, пожалуйста – давай справку... Есть COVID-паспорт, нет COVID-паспорта. Я категорически против такого решения, потому что у нас очень часто такого рода меры из здравых превращаются местными чудаками в гонения на тех, у кого такого паспорта нет», - отметил Милонов.

