Еврокомиссия анонсирует проект паспортов вакцинации в ЕС к середине марта
Первый проект по созданию паспортов вакцинации от коронавируса на территории Евросоюза Еврокомиссия готовится представить 17 марта. Об этом сообщил ее официальный представитель Эрик Мамер, сообщает ТАСС.
Отмечается, что только после «презентации» будет принято решение о внедрении паспортов на практике.
Мамер заявил, что документ о вакцинации получит название «зеленый электронный пропуск».
Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что нет необходимости вводить в мире «иммунные паспорта» с отметкой о проведенной вакцинация от коронавируса.
Напомним, депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН объяснил, почему COVID-паспорта нельзя вводить в России.
«Если вам за границу нужно ездить, то, пожалуйста – давай справку... Есть COVID-паспорт, нет COVID-паспорта. Я категорически против такого решения, потому что у нас очень часто такого рода меры из здравых превращаются местными чудаками в гонения на тех, у кого такого паспорта нет», - отметил Милонов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru