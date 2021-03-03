Названы возможные сроки появления COVID-паспортов в Евросоюзе
Паспорта вакцинации появятся в Европейском союзе не ранее, чем через несколько месяцев. Об этом пишет Bloomberg. Источник отмечает, что техническая работа по созданию цифровой платформы для аутентификации таких документов может занять от трёх до четырёх месяцев.
Сообщается, что странам блока ещё предстоит выработать общий подход к «доказательствам выздоровления» от COVID-19, пишет RT.
А ранее председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович заявил, что «паспорта вакцинации» вряд ли станут формальным критерием для пересечения границ. Вместе с тем он полагает, что тестирование пассажиров на коронавирус сохранится, пишет РИА Новости.
Между тем, Кипр собирается обсудить с Россией вопрос о въезде туристов по «паспорту вакцинации», сообщает РИА ФАН. Благодаря этому путешественники смогут не проходить ПЦР-тесты на COVID-19 и избежать другие протоколы при въезде.
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