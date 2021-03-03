Названы возможные сроки появления COVID-паспортов в Евросоюзе

Паспорта вакцинации появятся в Европейском союзе не ранее, чем через несколько месяцев. Об этом пишет Bloomberg. Источник отмечает, что техническая работа по созданию цифровой платформы для аутентификации таких документов может занять от трёх до четырёх месяцев.

Сообщается, что странам блока ещё предстоит выработать общий подход к «доказательствам выздоровления» от COVID-19, пишет RT.