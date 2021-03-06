ВОЗ не рекомендует использовать в мире «иммунные паспорта»

По ее словам, для такой процедуры необходимо учесть множество факторов. А специалисты, подчеркнула Вуйнович, пока находятся на раннем этапе понимания полного иммунного ответа на COVID-19. Полный же ответ может оказаться сложнее, чем данные индивидуального измерения антител к COVID-19.

«По этой причине ВОЗ не рекомендует использовать так называемые «иммунные паспорта»», — цитирует мнение Вуйнович Газета.ru.

О введении электронных сертификатов вакцинации против коронавируса на территории Евросоюза лидеры иностранных держав договорились в конце февраля. Однако, самые большие споры в связи с этим вызваны проблемой сертификации вакцин, не признанных в Евросоюзе, в том числе российской.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН объяснил, почему COVID-паспорта нельзя вводить в России.

«Если вам за границу нужно ездить, то, пожалуйста – давай справку... Есть COVID-паспорт, нет COVID-паспорта. Я категорически против такого решения, потому что у нас очень часто такого рода меры из здравых превращаются местными чудаками в гонения на тех, у кого такого паспорта нет», - отметил Милонов.

