«Человек второго сорта». Милонов раскритиковал COVID-паспорта

«Я лично понимаю все нюансы, и действительно в ряде случаев такие справки нужны. Если вам за границу нужно ездить, то, пожалуйста – давай справку. Но введение COVID-паспортов, как мне кажется, немножечко неправильное. Я вот себя буду ощущать человеком второго сорта. Есть COVID-паспорт, нет COVID-паспорта. Я категорически против такого решения, потому что у нас очень часто такого рода меры из здравых превращаются местными чудаками в гонения на тех, у кого такого паспорта нет», - отметил Милонов.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявил о введении в регионе антиковидных паспортов. Между тем, депутат Госдумы Федот Тумусов считает, что введение каких-либо справок и сертификатов о получении человеком вакцины пока находится «на уровне идеи».

