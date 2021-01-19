«Человек второго сорта». Милонов раскритиковал COVID-паспорта
Депутат Госдумы в эфире НСН объяснил, почему COVID-паспорта нельзя вводить в России.
Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов выступил за введение COVID-паспортов в России. По его словам, это важная и нужная инициатива.
Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН поспорил со своим коллегой.
«Я лично понимаю все нюансы, и действительно в ряде случаев такие справки нужны. Если вам за границу нужно ездить, то, пожалуйста – давай справку. Но введение COVID-паспортов, как мне кажется, немножечко неправильное. Я вот себя буду ощущать человеком второго сорта. Есть COVID-паспорт, нет COVID-паспорта. Я категорически против такого решения, потому что у нас очень часто такого рода меры из здравых превращаются местными чудаками в гонения на тех, у кого такого паспорта нет», - отметил Милонов.
Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявил о введении в регионе антиковидных паспортов. Между тем, депутат Госдумы Федот Тумусов считает, что введение каких-либо справок и сертификатов о получении человеком вакцины пока находится «на уровне идеи».
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