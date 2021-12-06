«Эволюция штаммов»: Академик сравнил появление новых видов COVID-19 с автогонкой
Академик Сергей Нетесов заявил, что вытеснять другие штаммы могут либо более урожайные виды, либо те, которые быстрее размножаются.
Пока рано говорить о том, что «омикрон» станет последним штаммом коронавируса, и после него пандемия спадет на нет. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.
Ранее глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что у пациентов, заразившихся новым штаммом «омикрон», болезнь протекает в более легкой форме. В организации отмечают, что новый штамм пока не вызвал ни одной смерти. При этом Нетесов отметил, что о вытеснении более ранних видов COVID-19 новым, говорить пока нельзя.
«Вытеснять другие штаммы могут либо более урожайные разновидности, либо те, которые быстрее размножаются. Это как в гонках автомобилей: другие параметры не имеют никакого значения», - отметил ученый.
При этом он назвал хорошим признаком то, что заболевание, вызванное «омикроном», по предварительным данным, протекает легче, чем те, что вызывали предыдущие варианты.
«Это говорит о том, что нам не будет уже так сильно угрожать нехватка мест в палатах интенсивной терапии. Но все особенности «омикрона» до сих пор выясняются. О нем было заявлено в ВОЗ 24 ноября. Некоторые больные еще даже не прошли весь цикл терапии. В России он вообще пока только-только появился. Поэтому давайте подождем более подробных данных о нем, но вот ждать этих сведений и не вакцинироваться я категорически не рекомендую», - отметил Нетесов.
По его словам, сейчас невозможно говорить о том, что «омикрон» станет последним штаммом, и после него пандемия пойдет на спад.
«Ее окончание прогнозируют не эксперты, а какие-то знахари и знахарки. Потому что раньше то же самое уже говорили насчет вариантов "альфа", "бета", "дельта" и так далее. Обоснованные прогнозы сейчас практически невозможно делать, потому что мы видим, что возможностей для эволюции этого вируса еще много», - заключил он.
Ранее врач-инфекционист Николай Малышев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что беременные женщины нормально переносят прививку от коронавируса.
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