«Эволюция штаммов»: Академик сравнил появление новых видов COVID-19 с автогонкой

Пока рано говорить о том, что «омикрон» станет последним штаммом коронавируса, и после него пандемия спадет на нет. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

Ранее глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что у пациентов, заразившихся новым штаммом «омикрон», болезнь протекает в более легкой форме. В организации отмечают, что новый штамм пока не вызвал ни одной смерти. При этом Нетесов отметил, что о вытеснении более ранних видов COVID-19 новым, говорить пока нельзя.

«Вытеснять другие штаммы могут либо более урожайные разновидности, либо те, которые быстрее размножаются. Это как в гонках автомобилей: другие параметры не имеют никакого значения», - отметил ученый.