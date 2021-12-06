ВОЗ: при «омикроне» коронавирус протекает легче

Ван Керкхове пояснила, что более легкое протекание заболевания может быть вызвано ранними стадиями заражения пациентов.

При этом представитель ВОЗ также предупредила, что даже при легком течении болезни возможен рост числа госпитализаций, что способно привести к росту смертности. Это очень серьезная ситуация на фоне распространения штамма «дельта» по всему миру. Ван Керкхове подчеркнула важность принятия мер по борьбе с распространением инфекции.

Ранее в ВОЗ заявили об отсутствии смертей от штамма «омикрон», передает RT.







