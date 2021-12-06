ВОЗ: при «омикроне» коронавирус протекает легче

У пациентов, заразившихся омикрон-штаммом коронавируса, COVID-19 протекает в более легкой форме. Об этом сообщила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове.

Вместе с тем, в эфире CBS она добавила, что это «первоначальные данные» и пока рано об этом говорить. Необходимо, по крайней мере, несколько недель, чтобы понять, у скольких людей, заразившихся «омикроном», разовьется тяжелая форма.

Первый случай заражения штаммом «омикрон» выявили в Аргентине

Ван Керкхове пояснила, что более легкое протекание заболевания может быть вызвано ранними стадиями заражения пациентов.

При этом представитель ВОЗ также предупредила, что даже при легком течении болезни возможен рост числа госпитализаций, что способно привести к росту смертности. Это очень серьезная ситуация на фоне распространения штамма «дельта» по всему миру. Ван Керкхове подчеркнула важность принятия мер по борьбе с распространением инфекции.

Ранее в ВОЗ заявили об отсутствии смертей от штамма «омикрон», передает RT.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Омикрон-штаммКоронавирусВОЗ
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