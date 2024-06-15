Euroclear приостановил разблокировку активов россиян из-за американских санкций

Бельгийский депозитарий Euroclear приостановил все процессы обслуживания активов с участием Национального расчетного депозитария (НРД) из-за того, что последняя организация попала под санкции США. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо компании для клиентов.

По информации участников рынка, приостановка обслуживания активов со стороны Euroclear с каким-либо участием НРД означает прекращение исполнения лицензий на разблокировку активов, которые до этого получили российские инвесторы.

Отмечается, что документ был направлен профессиональным участникам рынка, так как депозитарии не работают напрямую с физическими лицами. Его подлинность изданию подтвердила и СЕО европейского брокера Mind Money (бывший «Церих») Юлия Хандошко.

«Не Мосбиржей единой»: Санкции не повлияют на оплату путевок из РФ в другие страны

12 июня 2024 года Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело против НРД санкции, что привело к немедленному замораживанию активов организации и наложению повторных санкций на все лица, сопряженные с ней.

Ранее экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев в беседе с НСН заявил, что прекращение торгов долларом и евро на Мосбирже приведет к осложнению внешнеторговых операций.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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