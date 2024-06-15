Euroclear приостановил разблокировку активов россиян из-за американских санкций

Бельгийский депозитарий Euroclear приостановил все процессы обслуживания активов с участием Национального расчетного депозитария (НРД) из-за того, что последняя организация попала под санкции США. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо компании для клиентов.

По информации участников рынка, приостановка обслуживания активов со стороны Euroclear с каким-либо участием НРД означает прекращение исполнения лицензий на разблокировку активов, которые до этого получили российские инвесторы.

Отмечается, что документ был направлен профессиональным участникам рынка, так как депозитарии не работают напрямую с физическими лицами. Его подлинность изданию подтвердила и СЕО европейского брокера Mind Money (бывший «Церих») Юлия Хандошко.