Euroclear приостановил разблокировку активов россиян из-за американских санкций
Бельгийский депозитарий Euroclear приостановил все процессы обслуживания активов с участием Национального расчетного депозитария (НРД) из-за того, что последняя организация попала под санкции США. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо компании для клиентов.
По информации участников рынка, приостановка обслуживания активов со стороны Euroclear с каким-либо участием НРД означает прекращение исполнения лицензий на разблокировку активов, которые до этого получили российские инвесторы.
Отмечается, что документ был направлен профессиональным участникам рынка, так как депозитарии не работают напрямую с физическими лицами. Его подлинность изданию подтвердила и СЕО европейского брокера Mind Money (бывший «Церих») Юлия Хандошко.
12 июня 2024 года Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело против НРД санкции, что привело к немедленному замораживанию активов организации и наложению повторных санкций на все лица, сопряженные с ней.
Ранее экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев в беседе с НСН заявил, что прекращение торгов долларом и евро на Мосбирже приведет к осложнению внешнеторговых операций.
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