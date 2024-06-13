«Не Мосбиржей единой»: Санкции не повлияют на оплату путевок из РФ в другие страны

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян сообщил ТАСС, что турбизнес РФ перейдет на оплату в нацвалютах дружественных стран из-за санкций против Мосбиржи. Однако, по его словам, это произойдет не так быстро, как хотелось бы. Это связано с тем, что большинство поставщиков услуг, отелей, авиакомпаний, номинируют свои цены в долларах и евро. При этом многие туроператоры уже давно используют платежи через третьи страны в национальных валютах. Мкртчян заверил, что система с оплатой зарубежных путевок сейчас налажена и санкции в отношении Мосбиржи не помешают.

«Туроператоры спокойно оплачивают путевки через банки. И будут продолжать оплачивать через них. Я думаю, что банки будут находить валюту. Не Мосбиржей единой заканчивается покупка валюты. Сейчас будут придуманы различные механизмы. Не каждая страна захочет брать турецкие лиры, потому что в Турции все цены представлены в евро. Поэтому не нужно переживать, что с завтрашнего дня будет переход на оплату в нацвалютах со всеми странами. Расчеты по нацвалюте сейчас у нас уже идут с Китаем, с Индией, у нас много рупий сейчас, например. Теоретически можно расплачиваться с Таиландом в батах. С Арабскими Эмиратами будет по-разному. Какие-то отельеры перейдут на оплату в дирхамах, какие-то нет. Тем не менее россияне едут и в другие страны мира. Тот же Кипр, где валюта в евро», - пояснил он.

Мкртчян подчеркнул, что сейчас уже разрабатываются новые способы оплаты с другими странами, поэтому россиянам не стоит бояться отмен или срывов турпоездок.