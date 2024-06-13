«Не Мосбиржей единой»: Санкции не повлияют на оплату путевок из РФ в другие страны
США запретили продавать и покупать валюту на Мосбирже, но ее можно приобрести другими способами, рассказал НСН вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.
Сегодня все туроператоры оплачивают брони и услуги по заграничным путевкам россиян валютой через банки, так как эти механизмы уже придуманы и работают. Об этом НСН рассказал вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.
Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян сообщил ТАСС, что турбизнес РФ перейдет на оплату в нацвалютах дружественных стран из-за санкций против Мосбиржи. Однако, по его словам, это произойдет не так быстро, как хотелось бы. Это связано с тем, что большинство поставщиков услуг, отелей, авиакомпаний, номинируют свои цены в долларах и евро. При этом многие туроператоры уже давно используют платежи через третьи страны в национальных валютах. Мкртчян заверил, что система с оплатой зарубежных путевок сейчас налажена и санкции в отношении Мосбиржи не помешают.
«Туроператоры спокойно оплачивают путевки через банки. И будут продолжать оплачивать через них. Я думаю, что банки будут находить валюту. Не Мосбиржей единой заканчивается покупка валюты. Сейчас будут придуманы различные механизмы. Не каждая страна захочет брать турецкие лиры, потому что в Турции все цены представлены в евро. Поэтому не нужно переживать, что с завтрашнего дня будет переход на оплату в нацвалютах со всеми странами. Расчеты по нацвалюте сейчас у нас уже идут с Китаем, с Индией, у нас много рупий сейчас, например. Теоретически можно расплачиваться с Таиландом в батах. С Арабскими Эмиратами будет по-разному. Какие-то отельеры перейдут на оплату в дирхамах, какие-то нет. Тем не менее россияне едут и в другие страны мира. Тот же Кипр, где валюта в евро», - пояснил он.
Мкртчян подчеркнул, что сейчас уже разрабатываются новые способы оплаты с другими странами, поэтому россиянам не стоит бояться отмен или срывов турпоездок.
«Изобрести подобный механизм оплаты быстро. Это будет в течение дня-двух. Экономисты уже со вчерашнего дня разрабатывают эти схемы. Нельзя купить валюту на Мосбирже - значит, можно купить в других местах. Американцы не запретили в России доллар, его запретили только покупать и продавать на Мосбирже. Есть еще банки не санкционные, есть иностранные банки в России. Речь идет не о наличных долларах и евро, а о безналичных. Поэтому мы спокойно отправляем людей за границу», - объяснил он.
Ранее АТОР сообщил, что за первый квартал 2024 года турпоток в Дубай из России вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умер Герой СССР, летчик-космонавт Вячеслав Зудов
- В Петергофе завершили реставрацию Китайского дворца
- Синхронистка Колесниченко принесла сборной РФ первое золото на Играх БРИКС
- Иноагента Татьяну Лазареву объявили в розыск
- СМИ: Авиасалон МАКС в 2024 году отменили
- Медведев призвал превратить жизнь на Западе в «сплошной безумный кошмар»
- На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,9
- В Центробанке заявили, что курс рубля останется единым и рыночным
- Финляндия намерена изымать объекты недвижимости россиян
- На севере Москвы нетрезвый мужчина поджег ресторан
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru