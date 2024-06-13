Прекращение торгов валютой на Мосбирже назвали ударом по импорту и экспорту
Власти могут придумать, как вести расчеты по параллельному импорту, при этом россиянам нужно держаться подальше от акций экспортеров и импортеров, отметил в эфире НСН экономист Александр Разуваев.
Прекращение торгов долларом и евро на Мосбирже приведет к осложнению внешнеторговых операций: экспорт и импорт оказались под ударом, заявил экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев в разговоре с НСН.
Ранее Мосбиржа сообщила, что с 13 июня не будет проводить торги долларом и евро в связи с включением в санкционный список США. Там уже сообщили, что у группы есть все инструменты для бесперебойных торгов в условиях повышенной волатильности.
«Эта ситуация осложнит внешнеторговые операции: экспорт и импорт под ударом, прежде всего импорт лекарств. Также пострадает вино. Поэтому надо покупать акции российских алкогольных компаний. А лучше от акций экспортеров и импортеров держаться подальше. На доллар и евро будет рынок межбанк, только кривой. Считаю, что в плане параллельного импорта и прочего наши власти что-нибудь придумают, не надо бежать и что-то сметать, а то лекарств не будет не потому что проблемы с импортом, а потому что все побежали и скупили, как два года назад», - сказал Разуваев.
Он также отметил, что россиянам лучше не иметь при себе доллары и евро, а поменять их на рубли.
«Давно надо было поменять доллары и евро на рубли и не париться. Также есть акции, которые никак с экспортом-импортом не связаны, но которые неплохо себя чувствуют в российской экономике: «Сбер», IT-сектор. Давно все говорили: разбейте свои сбережения между вкладами и акциями, лучше брать акции, по которым платят дивиденды. И, опять-таки, компаний, у которых много денег, они проценты высокие получают… «Интер РАО». Нужно ко всему спокойно относиться, если валюту можно будет поменять дорого – поменяйте на рубли и забудьте. Но лучше, конечно, токсичную валюту не иметь», - добавил собеседник НСН.
Ранее Банк России сообщил, что курс рубля останется единым и рыночным после отказа Московской биржи от торгов долларом и евро. Банк России будет рассчитывать курс валюты по внебиржевому рынку, передает «Радиоточка НСН».
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