Прекращение торгов валютой на Мосбирже назвали ударом по импорту и экспорту

Прекращение торгов долларом и евро на Мосбирже приведет к осложнению внешнеторговых операций: экспорт и импорт оказались под ударом, заявил экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев в разговоре с НСН.

Ранее Мосбиржа сообщила, что с 13 июня не будет проводить торги долларом и евро в связи с включением в санкционный список США. Там уже сообщили, что у группы есть все инструменты для бесперебойных торгов в условиях повышенной волатильности.