«Это же не правнучки Ванги!» Милонов о наказании врачей за «прививки от коронавируса»
Попытки людей в белых халатах навязать прививку от гриппа под видом средства от коронавируса — негодяйство, заявил в эфире НСН депутат Госдумы Виталий Милонов.
Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко с просьбой рассмотреть вопрос о пожизненном отстранении от работы в здравоохранении медицинских работников, наживающихся на пациентах во время пандемии коронавируса Covid-2019. Милонов рассказал, что его избирателям в Москва и Санкт-Петербурге некоторые медучреждения предлагали «прививки от коронавируса» за 5-7 тысяч рублей, который на самом деле оказывались прививками от гриппа. Это нарушение клятвы Гиппократа и вредительство, уверен автор обращения.
В беседе с НСН Милонов допустил, что из предложения наказывать отдельных медработников вытекает и возможность лишать лицензий клиники, в которых практикуются подобные хитрости. По мнению депутата, такие несуществующие «прививки от коронавируса» просто опасны.
«На сегодняшний день не установлена никакая ответственность для тех, кто пытается поймать прибыль. Сейчас нужно поставить очень жёсткий барьер любым попыткам любых людей навязать вот эту «чудодейственную прививку» от коронавируса. Человек мало того что деньги потеряет, и прививку сделает, которая, может быть, его от гриппа защитит, но он же предпринимать защитные профилактические меры, и будет в группе риска.
Необходима точка зрения Минздрава, чтобы министерство выступило в поддержку этой инициативы. Сейчас очень важно предупредить распространение мошенничества. И если со всякими колдунами и чародеями я давно веду бой по поводу излечения с помощью куриных ножек, то коронавирус действительно вызывает опасения у многих людей. И когда это не потомственная таёжная целительница и правнучка Ванги, а человек в белом халате, в медицинском центре, и официально предлагает сделать… Я бы не стал поднимать эту тему, если бы мне самому достаточно известный медицинский центр не предлагал «эксклюзивно» сделать укольчик. Это, конечно, негодяйство», - заявил депутат.
Вакцины против коронавируса Covid-2019 пока нет ни в одной стране мира, хотя учёные уже занимаются её созданием. Создать её мало — требуется ещё провести испытания.
В России о работе над вакциной заявляли в Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА России: в конце года они планировали испытать средство на мышах. Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с НСН усомнился, что этот НИИ способен создать такую вакцину, предположив, что это пиар.
На днях стало известно, что в МГУ разработали технологию создания сферических частиц, которые могут использоваться в качестве носителей для антигенов коронавирусной инфекции COVID-19.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Названы главные условия прекращения пандемии коронавируса
- Шнуров пойдет в депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга
- Джигурда скупил все продукты и сочинил песню про коронавирус
- Силуанов рассказал, как COVID-19 ударит по экономике России
- Россиянам, находящимся на карантине, запретили выбрасывать мусор и ходить по магазинам