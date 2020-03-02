Онищенко назвал пиаром российскую вакцину от коронавируса

Бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в эфире НСН усомнился в том, что этот петербургский НИИ сможет создать вакцину против нового коронавируса.

«Я не уверен, что они могут это создать, хотя, в общем-то, это не большая научно-прикладная задача. Это больше похоже на пиар, другого я тут не вижу. Да и пока не уверен, что вакцина в принципе нужна. Хотя потренироваться надо», - высказался Онищенко.

26 февраля вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что России получила штамм коронавируса и что работа над вакциной находится на начальной стадии.

По данным на 2 марта, в мире зафиксировано 89 тысяч случаев заражения новым коронавирусом, 80 тысяч из них - в Китае. Число заболевших быстро растёт в Южной Корее, Италии и Иране, а также во Франции. Из 89 тысяч случаев 48,2 тысячи проходят в статистике как «закрытые»: 45,1 тысяча пациентов выздоровели, 3057 пациентов скончались (6%).

