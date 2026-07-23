По её словам, современные технологии позволяют обнаружить «жучки», но для этого нужны и желание, и финансовые возможности.

«Сегодня существуют как услуги частных детективов, так и услуги по проверке помещений на записывающие устройства. Например, когда крупные компании заезжают в новый офис, их служба безопасности приходит и специальными устройствами проверяет помещения на наличие "жучков". Сейчас техника дошла до такой степени, что всё это можно проверить. Было бы желание, были бы средства», — добавила юрист.

Ранее член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева сказала НСН, что признав, что насилие в семье недопустимо, государство задаст планку нормальности взаимоотношений, что укрепит институт брака.

