Статья за «жучок»: Как не стать жертвой преследования после развода

Людмила Айвар объяснила НСН, как квалифицировать установку прослушки, какие статьи УК РФ здесь применимы и почему доказать вину преследователя на практике крайне сложно. 

Заслуженный адвокат России Людмила Айвар заявила НСН, что установка прослушивающего устройства — это незаконное вмешательство в частную жизнь и потенциально — преследование.

«Нельзя все прощать»: Какие женщины становятся жертвами домашнего насилия

Москвичка после развода получила от экс‑супруга кофемашину — и вскоре в ней обнаружили подложенный жучок, пишет издание Shot. Мотивы мужчины неизвестны. В соцсетях пользователи делятся похожими историями о «шпионских» гаджетах, а бывший сотрудник автосервиса признался, что к нему часто обращались мужчины с просьбами установить маячки или прослушку в автомобили их жён. Айвар рассказала, по каким статьям можно квалифицировать такие действия.

«Это незаконное вмешательство в частную жизнь. Прослушивающее устройство — это фактически применение оперативно‑розыскных мероприятий. На такие изощрения мало кто способен, мало кто позволяет себе подобные фантазии. Но такие случаи встречаются. Это можно квалифицировать как преследование с целью контроля, манипуляций и шантажа. Мы же не знаем, как человек будет использовать полученную информацию. В данной ситуации нужно обращаться в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела. Всё зависит от последствий. Если наступают тяжкие последствия, то, конечно, это уголовное дело. Сложно доказать, что конкретный человек поместил прослушивающее устройство в подарок: он может утверждать, что этого не делал. Но возможны превентивные меры — например, в виде штрафа или предупреждения, — чтобы экс‑супруг не совершил более серьёзных поступков», — сказала собеседница НСН.
Уголовка за побои: Меркачева объяснила поправки в статье о домашнем насилии

Она обозначила сложности, с которыми столкнётся потерпевшая при попытке привлечь виновного к ответственности.

«Преследование — достаточно распространённое явление. В Уголовном кодексе у нас есть соответствующая статья. Вопрос в том, захотят ли наши правоохранительные органы этим заниматься, собирать доказательства. У нас даже с домашним насилием не очень хотят разбираться, когда все доказательства буквально на лице. В данном случае желаемой реакции от правоохранительных органов зачастую не бывает. Чтобы подобное доказать, нужны показания свидетелей, документальное подтверждение, вещественные доказательства», — указала Айвар.
Буцкая рассказала, куда обращаться детям-жертвам домашнего насилия

По её словам, современные технологии позволяют обнаружить «жучки», но для этого нужны и желание, и финансовые возможности.

«Сегодня существуют как услуги частных детективов, так и услуги по проверке помещений на записывающие устройства. Например, когда крупные компании заезжают в новый офис, их служба безопасности приходит и специальными устройствами проверяет помещения на наличие "жучков". Сейчас техника дошла до такой степени, что всё это можно проверить. Было бы желание, были бы средства», — добавила юрист.

Ранее член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева сказала НСН, что признав, что насилие в семье недопустимо, государство задаст планку нормальности взаимоотношений, что укрепит институт брака.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС / Jorg Lange / DPA
ТЕГИ:СемьяУголовное НаказаниеУголовное ДелоРазвод

Горячие новости

Все новости

партнеры