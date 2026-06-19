Чтобы избежать риска повторного факта домашнего насилия, уголовная ответственность должна наступать после первого же эпизода, заявила НСН член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева.

Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева предложила внести поправки в УК РФ для борьбы с домашним насилием. Законопроект направлен на отзыв в правительство. Изменения планируется внести в статью 116 Уголовного кодекса РФ, которая применяется в случаях побоев, передает ТАСС. Согласно поправкам, действие статьи нужно распространить на случаи, когда побои наносят совершеннолетнему близкому лицу или близкому родственнику, беременной женщине, а также человеку, находящемуся в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от агрессора. По словам Меркачевой, поправки дают однозначное толкование, что домашние побои – это уголовная статья.

«Это история про то, чтобы на законодательном уровне заявить, что за избиение людей, которые проживают в одном доме, под одной крышей должна наступать уголовная ответственность. Под этот закон подпадают все жертвы домашнего насилия, все, кто не может за себя постоять и изначально находятся в беспомощном состоянии. О том, что это все нужно, я говорила еще много лет назад. Этот законопроект сбалансированный, ни у кого не должно быть против него предубеждений. В нем не звучат слова «насильник», «домашнее насилие» или «сталкинг». Речь о совершенно понятном представлении, что если кто-то кого-то избивает в доме, то это тоже побои, что это криминальная статья, а не административная», - пояснила Меркачева.

В большинстве регионов правоохранительные органы, отмечает член СПЧ, до сих пор не имеют навыков для работы с делами о домашнем насилии.