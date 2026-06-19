Уголовка за побои: Меркачева объяснила поправки в статье о домашнем насилии
Уголовная ответственность должна наступать после первого же случая побоев, потому что жертвы, как правило, сталкиваются с повторением насилия, заявила НСН член СПЧ Ева Меркачева.
Чтобы избежать риска повторного факта домашнего насилия, уголовная ответственность должна наступать после первого же эпизода, заявила НСН член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева.
Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева предложила внести поправки в УК РФ для борьбы с домашним насилием. Законопроект направлен на отзыв в правительство. Изменения планируется внести в статью 116 Уголовного кодекса РФ, которая применяется в случаях побоев, передает ТАСС. Согласно поправкам, действие статьи нужно распространить на случаи, когда побои наносят совершеннолетнему близкому лицу или близкому родственнику, беременной женщине, а также человеку, находящемуся в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от агрессора. По словам Меркачевой, поправки дают однозначное толкование, что домашние побои – это уголовная статья.
«Это история про то, чтобы на законодательном уровне заявить, что за избиение людей, которые проживают в одном доме, под одной крышей должна наступать уголовная ответственность. Под этот закон подпадают все жертвы домашнего насилия, все, кто не может за себя постоять и изначально находятся в беспомощном состоянии. О том, что это все нужно, я говорила еще много лет назад. Этот законопроект сбалансированный, ни у кого не должно быть против него предубеждений. В нем не звучат слова «насильник», «домашнее насилие» или «сталкинг». Речь о совершенно понятном представлении, что если кто-то кого-то избивает в доме, то это тоже побои, что это криминальная статья, а не административная», - пояснила Меркачева.
В большинстве регионов правоохранительные органы, отмечает член СПЧ, до сих пор не имеют навыков для работы с делами о домашнем насилии.
«В ряде регионов полицейские научились с этим работать, но это точечный опыт, чаще всего после каких-то суперскандальных, жутких историй применения домашнего насилия, которые заканчивались трагедиями. Например, муж убивал жену или зверски мучил. Но никаких общих рекомендаций по сути нет, хотя мы на них настаиваем. Должен быть разработан особый порядок работы с жертвами побоев. Сложность в том, что поскольку это все происходит в семье, люди часто меняют свои показания. Если сначала они говорят, «спасите-помогите», то спустя уже сутки-двое: «Давайте сделаем вид, что я к вам не обращалась». Поэтому полицейские считают, что «пусть она остынет, и потом уже будет или не будет писать заявление на мужа». Женщина часто забирает заявление не только потому, что остыла, а потому, что мужчина единственный кормилец и в целом не хочется разрушать семью и надо дать второй шанс. Но по практике мы видим, что тот, кто жестоко избил свою супругу или сожительницу, вряд ли исправится. Чаще всего история повторяется и шансы, что она закончится трагично, велики», - подчеркнула правозащитница.
Кроме того, правоохранителям не хватает взаимодействия с кризисными центрами и НКО, а также психологической подкованности для работы с жертвами домашних побоев, добавила Меркачева.
Сейчас первый зафиксированный случай побоев в семье чаще всего рассматривается как административное правонарушение, а уголовная ответственность наступает лишь при повторном эпизоде в период действия административного наказания.
Женщина, столкнувшаяся с домашним насилием, имеет шансы в суде только в том случае, если за нее вступается кризисный центр, заявила ранее в пресс-центре НСН руководитель дома-убежища для женщин и детей, пострадавших от домашнего насилия Наталья Краснослободцева.
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