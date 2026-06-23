Меркачева поспорила с Останиной о влиянии закона о домашнем насилии на брак
Принятие закона о домашнем насилии могло бы стать элементом декларации традиционных семейных ценностей и снизить число разводов, сказала НСН Ева Меркачева.
Признав, что насилие в семье недопустимо, государство задаст планку нормальности взаимоотношений, что укрепит институт брака, заявила беседе с НСН член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева.
Закон о запрете домашнего насилия заставит россиян отказаться от вступления в брак, заявила Агентству городских новостей «Москва» депутат Госдумы Нина Останина. По ее словам, у мужчин может возникнуть страх быть наказанными из-за импульсивных заявлений женщин в полицию. Однако Меркачева не согласилась с такой позицией.
«Позволю себе не согласиться с глубоко уважаемой Ниной Останиной. Если бы она пообщалась с жертвами домашнего насилия, женщинами, которым глаза выкалывали их благоверные, зубы выбивали, сразу было бы понятно, что это никакие не прикосновения. Мне кажется, надо называть вещи своими именами. Уверена, когда будет принят законопроект, процент разводов снизится. Мы как будто вводим в заблуждение людей, которые планируют создать семью. Говорим, что внутри семьи можно делать что угодно. Сегодня за убийство жен и мужей привлекают как за убийства при иных обстоятельствах. Получается отсутствие логики. Если убил в семье, то это убийство. Если нанес тяжелую травму в семье, это не уголовка, а административка. Люди думают, что в семье допускается насилие. Можно бить, главное не убить. У кого не получилось соблюсти эту тонкую грань, те уезжают в тюрьму», - сказал она.
Как отметила собеседница НСН, запрет домашнего насилия послужил бы элементом декларации истинных традиционных ценностей.
«Если государство будет говорить, что избиение в семье– не норма, а уголовная ответственность, тогда люди будут выстраивать уважительные отношения в семье. Будут понимать, что партнер – не вещь. Это будет элемент декларации настоящих традиционных ценностей. Семья – это прекрасно, но она должна быть настоящей. В семье не ненавидят и не избивают. Сейчас много разводов, потому что женщины, которые не соглашаются на то, чтобы их били, уходят. Если государство будет декларировать, что в семье избивать нельзя, тогда будет задана планка нормальности – отсутствие любого насилия. Человек, находясь в нормальной семье, будет понимать, что если ему почему-то хочется ударить маму или жену, то с ним что-то не то. Общество считает, что это не норма, государство говорит, что это преступление. Тогда человек, может быть, побежит к психологу, а лучше к психиатру», - объяснила Меркачева.
По ее словам, принятие законопроекта не приведет к резкому росту уголовных дел.
«Никто не обязывает возбуждать уголовное дело сразу. Никто не исключает доследственных проверок, они обязательны на сегодняшний день. Только если проверка найдет подтверждение слов потерпевшей стороны, будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Это целая процедура, поэтому никаких уголовных дел по импульсивным ситуациям не будет. На мой взгляд, чем быстрее рассмотрят закон, тем лучше. На фоне роста общей тревожности все больше насилия в семьях. Сегодня человек не может что-то высказать начальнику, но приходит домой, и начинает пить, бить. Нам надо это остановить», - подчеркнула она.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева предложила внести поправки в УК РФ для борьбы с домашним насилием. Законопроект направлен на отзыв в правительство. Изменения планируется внести в статью 116 Уголовного кодекса РФ, которая применяется в случаях побоев. Согласно поправкам, действие статьи нужно распространить на случаи, когда побои наносят совершеннолетнему близкому лицу или близкому родственнику, беременной женщине, а также человеку, находящемуся в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от агрессора, напоминает «Радиоточка НСН».
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