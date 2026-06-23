Закон о запрете домашнего насилия заставит россиян отказаться от вступления в брак, заявила Агентству городских новостей «Москва» депутат Госдумы Нина Останина. По ее словам, у мужчин может возникнуть страх быть наказанными из-за импульсивных заявлений женщин в полицию. Однако Меркачева не согласилась с такой позицией.

«Позволю себе не согласиться с глубоко уважаемой Ниной Останиной. Если бы она пообщалась с жертвами домашнего насилия, женщинами, которым глаза выкалывали их благоверные, зубы выбивали, сразу было бы понятно, что это никакие не прикосновения. Мне кажется, надо называть вещи своими именами. Уверена, когда будет принят законопроект, процент разводов снизится. Мы как будто вводим в заблуждение людей, которые планируют создать семью. Говорим, что внутри семьи можно делать что угодно. Сегодня за убийство жен и мужей привлекают как за убийства при иных обстоятельствах. Получается отсутствие логики. Если убил в семье, то это убийство. Если нанес тяжелую травму в семье, это не уголовка, а административка. Люди думают, что в семье допускается насилие. Можно бить, главное не убить. У кого не получилось соблюсти эту тонкую грань, те уезжают в тюрьму», - сказал она.