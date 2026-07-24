В Грузии произошел полный блэкаут

Полный блэкаут случился в Грузии, сообщает Telegram-канал Mash.

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Это произошло из-за масштабного сбоя. Без электричества остались миллионы людей. По словам местных жителей и туристов, электричество отключили около получаса назад в Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Кобулети, Телави.

У многих абонентов мобильного оператора Magti перестала работать сеть. Домашний и мобильный интернет работают с перебоями. Также перестал открываться сайт грузинского Минэнерго.

Ранее блэкаут произошел на всей территории Крыма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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