В Грузии произошел полный блэкаут
Полный блэкаут случился в Грузии, сообщает Telegram-канал Mash.
Это произошло из-за масштабного сбоя. Без электричества остались миллионы людей. По словам местных жителей и туристов, электричество отключили около получаса назад в Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Кобулети, Телави.
У многих абонентов мобильного оператора Magti перестала работать сеть. Домашний и мобильный интернет работают с перебоями. Также перестал открываться сайт грузинского Минэнерго.
Ранее блэкаут произошел на всей территории Крыма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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