Депутат оценил последствия остановки судоходства на Украине для ВС РФ
Полное прекращение судоходства на территории Украины станет значительным облегчением для российских вооруженных сил. Такую оценку последствиям нарушения украинской логистики в ходе СВО дал член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру».
Парламентарий подчеркнул, что нарушение логистики негативно скажется на боевых возможностях противника. Ранее сухогрузы активно использовались для доставки оружия и различных комплектующих для ВСУ.
По его словам, при возгорании подобных судов становилось очевидно наличие пластика для производства дронов, самих беспилотников и боеприпасов.
«Четыре дня — это не так много. Через месяц это уже кардинальным образом отразится на боеготовности ВСУ. Вот чего достигли наши войска, прервав эту логистическую цепочку», – отметил Колесник.
В течение последних дней российская армия продолжила наносить ударов по украинским портам, судам и логистическим центрам, которые задействованы в интересах ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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