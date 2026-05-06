«В России действуют специализированные горячие линии для детей и подростков. Если ребёнок столкнулся с трудной ситуацией и нуждается в поддержке, он может обратиться за помощью по телефону — информация о региональных горячих линиях обычно размещается в образовательных учреждениях. Кроме того, родители также вправе обращаться на детские горячие линии: специалисты предоставят консультации и подскажут дальнейшие действия», — сказала собеседница НСН.

По ее словам, доступность психологической помощи для детей и подростков — важный элемент системы поддержки в сложных жизненных ситуациях.



«При этом важно отметить, что сеть кризисных центров пока не покрывает всей потребности в подобной помощи — в большей степени развиты социальные центры, ориентированные на работу с подростками. В качестве дополнительной поддержки можно обратиться к школьному психологу. Если такой вариант не подходит, рекомендуется связаться с детской горячей линией. Единый общероссийский телефон доверия для детей, подростков и их родителей: 8 800 2000‑122», — добавила Буцкая.

Ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что сотрудников полиции, не принимающих заявления от избитых мужьями женщин даже после предъявления справок о травмах, следует лишать квалификации и увольнять.

