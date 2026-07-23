Врач назвала опасные болезни, которые маскируются под обычную усталость

Постоянная усталость может скрывать серьезные патологии, требующие обязательного внимания врача. Об этом «Ленте.ру» рассказала заведующая терапевтическим отделением «Юсуповской больницы» Элина Аранович, перечислив заболевания, которые чаще всего маскируются под обычное переутомление.

По словам специалиста, наиболее распространенной причиной такого состояния выступает анемия. При падении уровня гемоглобина развивается кислородное голодание тканей и органов, что неизбежно приводит к появлению немотивированной слабости во всем теле.

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Также хроническая усталость нередко указывает на развитие гипотиреоза или снижение функции щитовидной железы. В подобной ситуации даже стандартные бытовые действия становятся для человека непосильной задачей, и ему бывает трудно застелить постель или приготовить еду.

Кроме того, выраженная слабость часто сопровождает постковидный синдром, а также недавно перенесенный грипп, бронхит и различные бактериальные инфекции. Врач подчеркнула важность своевременной диагностики для исключения этих серьезных состояний.

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ФОТО: ТАСС / dpa / Jonas Walzberg
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