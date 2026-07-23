Врач назвала опасные болезни, которые маскируются под обычную усталость

Постоянная усталость может скрывать серьезные патологии, требующие обязательного внимания врача. Об этом «Ленте.ру» рассказала заведующая терапевтическим отделением «Юсуповской больницы» Элина Аранович, перечислив заболевания, которые чаще всего маскируются под обычное переутомление.

По словам специалиста, наиболее распространенной причиной такого состояния выступает анемия. При падении уровня гемоглобина развивается кислородное голодание тканей и органов, что неизбежно приводит к появлению немотивированной слабости во всем теле.