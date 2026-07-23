Врач назвала опасные болезни, которые маскируются под обычную усталость
Постоянная усталость может скрывать серьезные патологии, требующие обязательного внимания врача. Об этом «Ленте.ру» рассказала заведующая терапевтическим отделением «Юсуповской больницы» Элина Аранович, перечислив заболевания, которые чаще всего маскируются под обычное переутомление.
По словам специалиста, наиболее распространенной причиной такого состояния выступает анемия. При падении уровня гемоглобина развивается кислородное голодание тканей и органов, что неизбежно приводит к появлению немотивированной слабости во всем теле.
Также хроническая усталость нередко указывает на развитие гипотиреоза или снижение функции щитовидной железы. В подобной ситуации даже стандартные бытовые действия становятся для человека непосильной задачей, и ему бывает трудно застелить постель или приготовить еду.
Кроме того, выраженная слабость часто сопровождает постковидный синдром, а также недавно перенесенный грипп, бронхит и различные бактериальные инфекции. Врач подчеркнула важность своевременной диагностики для исключения этих серьезных состояний.
Ранее россиянам объяснили, как выйти из состояния перманентной усталости, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Врач назвала опасные болезни, которые маскируются под обычную усталость
- Солистка группы «Мираж» отсудила 8 миллионов рублей у основателя группы
- Невролог назвала нетипичные признаки ранней деменции у россиян
- Лукашенко переформатировал КГБ и усилил роль Совбеза Белоруссии
- Слепая зона: За передачу электросамокатов детям предложили ставить на учёт
- Терапевт перечислила вредные для сердечно-сосудистой системы продукты
- Детская рулетка: Психолог указала на азартные элементы в онлайн-играх
- Россиян предупредили о схеме мошенничества через заказ шуточных видео
- Сбербанк заявил о прекращении обслуживания карт Visa и Mastercard
- В Госдуме усомнились в искренности стремления США к миру на Украине