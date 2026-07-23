Пентагон ввел санкции против МГУ и еще 30 университетов и НИИ России
Военное министерство США включило 32 российских научно-исследовательских института и университета в свой черный список. Пентагон обосновал это решение якобы несанкционированной передачей технологий, сообщает ТАСС.
Всего в обновленный перечень вошли 130 академических и исследовательских организаций из России, Китая и Ирана. Под ограничения попали МГУ, МГТУ имени Н. Э. Баумана, Военно-морская академия имени Н. Г. Кузнецова, НИЦ «Курчатовский институт», МАИ, МФТИ, НИУ ВШЭ, концерн «Морское подводное оружие Гидроприбор» и Уральский федеральный университет имени Б. Н. Ельцина.
На практике данное решение означает полный отказ Пентагона от научно-исследовательского взаимодействия с указанными структурами.
Американскому военному ведомству также запрещено выделять бюджетные средства в виде грантов или оплачивать контракты с этими организациями, что направлено на блокировку передачи технологий странам, которые Вашингтон считает потенциальной угрозой.
Между тем эксперты считают, что президент США Дональд Трамп не введет жесткие санкции против России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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