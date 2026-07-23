Пентагон ввел санкции против МГУ и еще 30 университетов и НИИ России

На практике данное решение означает полный отказ Пентагона от научно-исследовательского взаимодействия с указанными структурами.

Американскому военному ведомству также запрещено выделять бюджетные средства в виде грантов или оплачивать контракты с этими организациями, что направлено на блокировку передачи технологий странам, которые Вашингтон считает потенциальной угрозой.

Между тем эксперты считают, что президент США Дональд Трамп не введет жесткие санкции против России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

