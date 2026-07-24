СМИ: Сервис по выпуску банковских карт «Плати по миру» заподозрили в мошенничестве
Сервис по выпуску банковских карт «Плати по миру» заподозрили в мошенничестве, сообщает Telegram-канал Mash.
Это может быть связано с пропажей денег со счетов клиентов. По словам пострадавших, ежемесячно с банковских счетов исчезает от 100 до 200 долларов. Операция никак не отражается в истории платежей.
Люди объединились в профильных чатах и написали в поддержку сервиса. Проблему признали, сославшись на «зависшее отображение поступления средств со стороны банка». Обратившимся клиентам вернули всё, что у них пропало. Однако пострадавшие недовольны: они уверены, что списания не были случайны, и если бы они их не заметили — деньги продолжали бы исчезать.
Позже в своем официальном заявление сервис заявил, что «оплаченное пополнение не сразу отобразилось на балансе карты, а средства пользователя при этом всё время оставались в полной сохранности и находятся на балансе клиента в полном объёме».
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