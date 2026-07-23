Цена красной икры в рознице достигла рекордных 20 тысяч рублей за кг

Розничная стоимость красной икры лососевых пород текущего года достигла отметки в 20,4 тысячи рублей за килограмм. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные мониторинга отраслевого информационного агентства по рыболовству.

Руководитель агентства Александр Савельев уточнил, что наиболее дорогой оказалась икра нерки, ценник на которую стартует с 14,8 тысячи и доходит до максимума. Продукция горбуши вылова 2026 года реализуется в диапазоне от 12,4 до 18,45 тысячи рублей за килограмм, а кета предлагается покупателям по стоимости от 14,3 до 16,5 тысячи рублей.