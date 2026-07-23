Госдума приняла закон о благоустройстве тропинок в лесах

Государственная дума приняла в окончательном чтении законопроект, разрешающий благоустройство лесных тропинок для создания пешеходных, велосипедных и беговых маршрутов. Нормативный акт начнет действовать с 1 марта 2027 года, передает «РИА Новости».

Документ вносит поправки в Лесной кодекс, позволяющие обустраивать дорожки по уже существующим тропам среди деревьев в рекреационных зонах. Ключевым условием является полный запрет на любую вырубку лесных насаждений, будь то сплошная или выборочная.

Россиянам посоветовали гулять в лесу для улучшения работы мозга

Разрешение распространяется на размещение велопешеходных и беговых дорожек, лыжных и роллерных трасс. Также закон предусматривает установку элементов благоустройства, включая лавочки, беседки, навесы, урны, объекты освещения и туалеты.

Кроме того, законопроект наделяет правительство полномочиями по утверждению перечней капитальных и некапитальных строений, не связанных с созданием лесной инфраструктуры. Данное правило будет применяться в том числе и к городским лесам.

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты принимают законы только по просьбам россиян, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ЛесБлагоустройствоГосдума

Горячие новости

Все новости

партнеры