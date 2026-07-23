Госдума приняла закон о благоустройстве тропинок в лесах
Государственная дума приняла в окончательном чтении законопроект, разрешающий благоустройство лесных тропинок для создания пешеходных, велосипедных и беговых маршрутов. Нормативный акт начнет действовать с 1 марта 2027 года, передает «РИА Новости».
Документ вносит поправки в Лесной кодекс, позволяющие обустраивать дорожки по уже существующим тропам среди деревьев в рекреационных зонах. Ключевым условием является полный запрет на любую вырубку лесных насаждений, будь то сплошная или выборочная.
Разрешение распространяется на размещение велопешеходных и беговых дорожек, лыжных и роллерных трасс. Также закон предусматривает установку элементов благоустройства, включая лавочки, беседки, навесы, урны, объекты освещения и туалеты.
Кроме того, законопроект наделяет правительство полномочиями по утверждению перечней капитальных и некапитальных строений, не связанных с созданием лесной инфраструктуры. Данное правило будет применяться в том числе и к городским лесам.
Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты принимают законы только по просьбам россиян, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Госдума приняла закон о благоустройстве тропинок в лесах
- Врач назвала опасные болезни, которые маскируются под обычную усталость
- Солистка группы «Мираж» отсудила 8 миллионов рублей у основателя группы
- Невролог назвала нетипичные признаки ранней деменции у россиян
- Лукашенко переформатировал КГБ и усилил роль Совбеза Белоруссии
- Слепая зона: За передачу электросамокатов детям предложили ставить на учёт
- Терапевт перечислила вредные для сердечно-сосудистой системы продукты
- Детская рулетка: Психолог указала на азартные элементы в онлайн-играх
- Россиян предупредили о схеме мошенничества через заказ шуточных видео
- Сбербанк заявил о прекращении обслуживания карт Visa и Mastercard