Госдума приняла закон о благоустройстве тропинок в лесах

Разрешение распространяется на размещение велопешеходных и беговых дорожек, лыжных и роллерных трасс. Также закон предусматривает установку элементов благоустройства, включая лавочки, беседки, навесы, урны, объекты освещения и туалеты.

Кроме того, законопроект наделяет правительство полномочиями по утверждению перечней капитальных и некапитальных строений, не связанных с созданием лесной инфраструктуры. Данное правило будет применяться в том числе и к городским лесам.

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты принимают законы только по просьбам россиян, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

