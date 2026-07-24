Тысячи людей застряли в пробке на Байкале из-за нехватки паромов
Тысячи людей застряли в пробке на Байкале, сообщает Telegram-канал Mash.
Это связано с нехваткой паромов и отменой приоритетных проездов для жителей Ольхона местными властями. Очередь длиной в несколько километров наблюдается последние дни, некоторые стоят в ней сутками. Одни не могут добраться до больницы, хотя находятся либо в критическом состоянии, либо на последних днях беременности, другие — довезти продукты, лекарства и товары для населения острова, где нет ни роддома, ни детсада, ни МФЦ.
Одна из тех, кто смог выбраться из пробки — женщина с новорождённым, которая простояла в очереди больше восьми часов. Ситуация связана с тем, что на переправе МРС — Ольхон работают только два парома из трёх, один сломался. Кроме того, власти запретили местным и служебным авто проезжать без очереди. По словам экспертов, автомобили будут стоять в пробке минимум до конца недели. Отмечается, что в очереди на выезд есть только три ларька и деревянный туалет.
Спрос на отдых на Байкале падает из-за того, что это дорогое направление, где нет качественной инфраструктуры, конкуренцию ему составляют не менее живописные Камчатка, Карелия и Дагестан. Об этом НСН заявил глава Объединения автопассажирских перевозчиков Татьяна Ракулова.
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