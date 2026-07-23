Евросоюз ввел санкции против Дегтярева, Мединского и Маршала

Страны Евросоюза утвердили 21-ый пакет ограничительных мер против России, в который вошли персональные санкции в отношении министра спорта Михаила Дегтярева и помощника президента Владимира Мединского. Данная информация содержится в свежей публикации официального журнала ЕС.

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В расширенный «черный список» помимо Дегтярева и Мединского вошли бизнесмен Михаил Гуцериев, президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович, певец Александр Маршал, а также зампред Центробанка Сергей Белов и генеральный директор РЖД Олег Белозеров.

Всего в новый санкционный список ЕС попали 48 физических и 170 юридических лиц. Согласно заявлению Евросовета, новые рестрикции направлены на дальнейшее ослабление российской экономики.

Евросоюз также включил в новый пакет антироссийских санкций нефтеперерабатывающие заводы в России и Белоруссии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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