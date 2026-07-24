Шаман сжег свои кожаные штаны в печи
24 июля 202601:01
Денис Постольский
Российский исполнитель Шаман (Ярослав Дронов) сжег свои именитые кожаные штаны.
Соответствующий ролик и комментарии появились в его Telegram-канале. На видео исполнитель в рубахе заявил об отказе от противоречивого образа с обтягивающими штанами и уничтожил их в печи. По его словам, решение принято накануне празднования 35-летия.
Ранее продюсер Виктор Дробыш обвинил Шамана в «звездной болезни», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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