Шаман сжег свои кожаные штаны в печи

Российский исполнитель Шаман (Ярослав Дронов) сжег свои именитые кожаные штаны.

Шаман рассказал, почему не отправился на СВО

Соответствующий ролик и комментарии появились в его Telegram-канале. На видео исполнитель в рубахе заявил об отказе от противоречивого образа с обтягивающими штанами и уничтожил их в печи. По его словам, решение принято накануне празднования 35-летия.

Ранее продюсер Виктор Дробыш обвинил Шамана в «звездной болезни», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: Скриншот видео из официального аккаунта исполнителя в Telegram
ТЕГИ:Певец

Горячие новости

Все новости

партнеры