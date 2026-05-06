«Нельзя все прощать»: Какие женщины становятся жертвами домашнего насилия

«В насилие попадает женщина, которая настолько сильно хочет семью, что ей порой важнее статус замужней женщины, чем качество отношений. Она готова все прощать, лишь бы был мужчина. Это большая проблема. В суде побеждает женщина, если за нее вступается кризисный центр. Когда есть синие печати, справки от психологов, то будет победа, ведь суд видит, что женщина сбежала не к маме, не к подружкам, а в организацию. Если мы берем просто женщину, то государство ее никак не защищает. В Румынии недавно ужесточили наказание за убийство женщины. Когда я читала эти новости, аж на душе становилось теплее. Нам тоже надо пересмотреть наказание за подобные преступления», — сказала собеседница НСН.

За 2025 год «Всероссийский телефон доверия для женщин» принял почти 24 тысячи звонков — это на 40% больше, чем годом ранее. Чаще всего за помощью обращались женщины из крупных мегаполисов — Москвы и Санкт‑Петербурга, — а также из Ростовской и Нижегородской областей, Краснодарского края, Башкортостана, Свердловской и Новосибирской областей. Большинство позвонивших — женщины в возрасте от 30 до 40 лет.



Ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что сотрудников полиции, не принимающих заявления от избитых мужьями женщин даже после предъявления справок о травмах, следует лишать квалификации и увольнять.

