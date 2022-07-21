«Это шутка!» Автоэксперты считают, что в России никогда не введут стандарт «Евро-6»
После того как в РФ разрешили выпускать машины с «Евро-0», странно говорить о «Евро-6», сказал в эфире НСН Виктор Похмелкин, а Владимир Моженков счел эту новость «отвлекающим маневром».
Автоэксперты, опрошенные Telegram-каналом «Радиоточка НСН», с иронией восприняли информацию о возможном введении в России экологического стандарта для двигателей «Евро-6».
Ранее «Газета.ру» сообщила, что Минпромторг начал подготовку проекта поправок в техрегламент, касающихся введения в РФ стандарта «Евро-6». По данным издания, переход планируется провести в 2025-2028 годах.
«Это шутка? После того, как ввели "Евро 0", хотят ввести "Евро 6"? Какой "Евро 6", если разрешили КамАЗу и АвтоВАЗу "лишь бы что". Может быть, это какой-то отвлекающий маневр, я в этом не вижу здравого смысла», - сказал «Радиоточке НСН» вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Владимир Моженков.
При этом он отметил, что для Европы стандарт «Евро-6» станет последним перед переходом на электромобили.
«В Европе они предъявляют все более жесткие требования к своим автомобилям, но это, наверное, будет уже последнее "Евро", потому что с 2025-2026 годов все машины там будут электрические», - пояснил эксперт.
Со своей стороны, председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин сказал «Радиоточке НСН», что при нынешнем уровне развития экономики Россия никогда не перейдет на «Евро-6».
«Это все очень странно. С одной стороны, правительство санкционировало сейчас выпуск "Евро-0", даже не "Евро-4", а Минпромторг пытается на этом фоне "Евро 6". Для кого и для чего? Либо тут нет единства в политике, либо нам дают дезинформацию. Если нормально экономически развиваться, перейти к "Евро 6" можно достаточно быстро, если так, как сейчас, - никогда», - подчеркнул Похмелкин.
Он также указал, что переход на этот стандарт приведет к подорожанию автомобилей.
«Это серьезное удорожание и где-то технологическая неготовность. Для потребителя это тоже удорожание, но одновременно и гораздо большая защита здоровья всех людей. Чем выше цифра, тем экологически безопаснее эти двигатели», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее Минпромторг поддержал инициативу об освобождении на два-три года от уплаты транспортного налога тех, кто покупает российские автомобили.
Вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский сказал в этой связи НСН, что покупателям отечественных машин можно было бы еще предоставлять бесплатную парковку.
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