«Ностальгии недостаточно»: Возрождение советских брендов назвали утопией

Советские бренды не несут за собой ничего, кроме ностальгии, «Москвич» и тот ассоциируется лишь с автохламом, отметил в эфире НСН эксперт Александр Деменко. 

Возрождать советские бренды автомобилей и бытовой техники – это утопия, ценности потребителей давно изменились, такие бренды будут абсолютно неактуальны в нынешнее время, заявил куратор программы магистратуры «Бренд-менеджмент» в Высшей школе брендинга Александр Деменко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Эксперты заявили о росте цен на подержанные автомобили популярных брендов в России

Накануне РИА Новости со ссылкой на исследование «Синергии» сообщило, что более 80% россиян поддерживают идею возрождения советских брендов. Речь идет в том числе о таких брендах, как «Москвич», «Волга» и «Победа» (автомобили), а также «Орск» (холодильники) и «Кама» (велосипеды). Александр Деменко считает такую идею крайне неудачной.

«Это абсолютно неактуально, потому что ценности поменялись. Ценности потребителя в большинстве категорий начинают меняться по истечении полугода. Соответственно ценности, которые были актуальны для тех времен, абсолютно не соответствуют текущим реалиям. Есть, конечно, ощущение ностальгии и того, что раньше деревни были большими, а сейчас они стали меньше. Но, тем не менее, это не до конца конструктивная позиция. Эти ощущения есть у ограниченного количества населения, в большинстве случаев которое не является платежеспособным», - сказал Деменко.

По его словам, россияне не станут покупать возрожденные советские бренды, как только поймут, что будут тратить свои деньги фактически просто так.

Путин назвал выпуск нового «Москвича» непростым вызовом

«Брендинг строится на потребностях потребителя и на их актуальном видении. Названия и бренды, которые создаются, в идеале должны эти потребности отражать. Те советские названия, которые были, ничего, кроме ностальгии за собой не несут. Например, велосипед «Кама», который был… Какой-то скорости, драйва, надежности, уверенности он не несет. Соответственно коммуницировать его будет крайне сложно, одной темы ностальгии будет недостаточно, особенно, когда речь идет о том, что нужно будет выложить свои деньги. Вот тогда возникнет вопрос: а за что я буду их вносить? Не верю в эту идею. Верю, что в ряде случаев, как какая-то небольшая линейка может поиграть на ностальгии. Но делать это на постоянной основе – утопия», - указал Деменко.

Также он выразил уверенность, что ни один советский бренд больше не сможет иметь успех на рынке. В пример он привел автомобиль «Москвич», который ассоциируется лишь с «автохламом».

«Стандартно «Жигулевское» пиво и водка «Столичная», это то, что сейчас используется, они имеют место быть. Но, например, кроссовки «Спорт» не имеют никакого значения. Я помню те бренды, которые были раньше, но не могу сказать, что испытываю ностальгию. Были бренды велосипедов «Орленок» и «Турист», не вижу в них перспектив. «Москвич» - это название связано, скорее с автохламом и старенькими машинками, на которых ездили наши родители, не более того», - добавил Деменко.

Российские власти после введения против страны западных санкций заявили о планах по возрождению некоторых российских автомобильных брендов – «Москвича», «Волги» и «Победы». Как заявляли в Минтрансе, новые «Москвичи» будут электромобилями.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвтомобилиБрендРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры