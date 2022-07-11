«Ностальгии недостаточно»: Возрождение советских брендов назвали утопией

«Брендинг строится на потребностях потребителя и на их актуальном видении. Названия и бренды, которые создаются, в идеале должны эти потребности отражать. Те советские названия, которые были, ничего, кроме ностальгии за собой не несут. Например, велосипед «Кама», который был… Какой-то скорости, драйва, надежности, уверенности он не несет. Соответственно коммуницировать его будет крайне сложно, одной темы ностальгии будет недостаточно, особенно, когда речь идет о том, что нужно будет выложить свои деньги. Вот тогда возникнет вопрос: а за что я буду их вносить? Не верю в эту идею. Верю, что в ряде случаев, как какая-то небольшая линейка может поиграть на ностальгии. Но делать это на постоянной основе – утопия», - указал Деменко.

Также он выразил уверенность, что ни один советский бренд больше не сможет иметь успех на рынке. В пример он привел автомобиль «Москвич», который ассоциируется лишь с «автохламом».

«Стандартно «Жигулевское» пиво и водка «Столичная», это то, что сейчас используется, они имеют место быть. Но, например, кроссовки «Спорт» не имеют никакого значения. Я помню те бренды, которые были раньше, но не могу сказать, что испытываю ностальгию. Были бренды велосипедов «Орленок» и «Турист», не вижу в них перспектив. «Москвич» - это название связано, скорее с автохламом и старенькими машинками, на которых ездили наши родители, не более того», - добавил Деменко.

Российские власти после введения против страны западных санкций заявили о планах по возрождению некоторых российских автомобильных брендов – «Москвича», «Волги» и «Победы». Как заявляли в Минтрансе, новые «Москвичи» будут электромобилями.

