«Ностальгии недостаточно»: Возрождение советских брендов назвали утопией
Советские бренды не несут за собой ничего, кроме ностальгии, «Москвич» и тот ассоциируется лишь с автохламом, отметил в эфире НСН эксперт Александр Деменко.
Возрождать советские бренды автомобилей и бытовой техники – это утопия, ценности потребителей давно изменились, такие бренды будут абсолютно неактуальны в нынешнее время, заявил куратор программы магистратуры «Бренд-менеджмент» в Высшей школе брендинга Александр Деменко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне РИА Новости со ссылкой на исследование «Синергии» сообщило, что более 80% россиян поддерживают идею возрождения советских брендов. Речь идет в том числе о таких брендах, как «Москвич», «Волга» и «Победа» (автомобили), а также «Орск» (холодильники) и «Кама» (велосипеды). Александр Деменко считает такую идею крайне неудачной.
«Это абсолютно неактуально, потому что ценности поменялись. Ценности потребителя в большинстве категорий начинают меняться по истечении полугода. Соответственно ценности, которые были актуальны для тех времен, абсолютно не соответствуют текущим реалиям. Есть, конечно, ощущение ностальгии и того, что раньше деревни были большими, а сейчас они стали меньше. Но, тем не менее, это не до конца конструктивная позиция. Эти ощущения есть у ограниченного количества населения, в большинстве случаев которое не является платежеспособным», - сказал Деменко.
По его словам, россияне не станут покупать возрожденные советские бренды, как только поймут, что будут тратить свои деньги фактически просто так.
«Брендинг строится на потребностях потребителя и на их актуальном видении. Названия и бренды, которые создаются, в идеале должны эти потребности отражать. Те советские названия, которые были, ничего, кроме ностальгии за собой не несут. Например, велосипед «Кама», который был… Какой-то скорости, драйва, надежности, уверенности он не несет. Соответственно коммуницировать его будет крайне сложно, одной темы ностальгии будет недостаточно, особенно, когда речь идет о том, что нужно будет выложить свои деньги. Вот тогда возникнет вопрос: а за что я буду их вносить? Не верю в эту идею. Верю, что в ряде случаев, как какая-то небольшая линейка может поиграть на ностальгии. Но делать это на постоянной основе – утопия», - указал Деменко.
Также он выразил уверенность, что ни один советский бренд больше не сможет иметь успех на рынке. В пример он привел автомобиль «Москвич», который ассоциируется лишь с «автохламом».
«Стандартно «Жигулевское» пиво и водка «Столичная», это то, что сейчас используется, они имеют место быть. Но, например, кроссовки «Спорт» не имеют никакого значения. Я помню те бренды, которые были раньше, но не могу сказать, что испытываю ностальгию. Были бренды велосипедов «Орленок» и «Турист», не вижу в них перспектив. «Москвич» - это название связано, скорее с автохламом и старенькими машинками, на которых ездили наши родители, не более того», - добавил Деменко.
Российские власти после введения против страны западных санкций заявили о планах по возрождению некоторых российских автомобильных брендов – «Москвича», «Волги» и «Победы». Как заявляли в Минтрансе, новые «Москвичи» будут электромобилями.
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